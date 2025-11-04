Fugato tek spot lamba
Beyazın her tonunda ve 16 milyondan fazla renkte güzel bir ışık demeti sunan Hue Fugato ile en sevdiğiniz eşyaları vurgulayın. Bir odada Bluetooth ile anında kontrol edin veya özelliklerin tamamının kilidini açmak için bir Hue Bridge ile eşleştirin.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- GU10 LED ampul dahil
- Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Black
Malzeme
Metal