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Ön tarafın yakın çekimi Hue White and Color Ambiance G95 - E27 akıllı ampul

G95 - E27 akıllı ampul

Kristal berraklığında camdan yapılmış ve üflenerek şekillendirilmiş Lightguide ampuller dekoratif bir üründür. İç tüpünden ve kaplamasından gelen yansımalar birbirine etki ederek benzersiz glob şeklini mükemmel bir biçimde tamamlayan eşsiz bir ışık etkisi oluşturur.

Ürün özellikleri

  • Üflenerek şekillendirilmiş cam
  • Yansıtıcı kaplama
  • Parlayan iç tüp
  • Beyaz ve renkli ışık
  • ⌀95 mm
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Sergilenmek üzere tasarlandı

Parlayan iç tüp, parlak kaplama ve benzersiz şekilleriyle Lightguide ampuller, modern stilin ta kendisi. İç tüp milyonlarca ışık renginden herhangi birini alabilir ve yansıtıcı cam kaplama, ampulün daha da parlak olmasını sağlar.

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.

Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın

Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın

Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın

Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.

Teknik Özellikler

Ampul boyutları

Boyutlar (GxYxD)

146x176x140

Dayanıklılık

Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı

50.000

Nominal kullanım ömrü

25.000

Çevresel

Çalışma nemi

%5 <H<%95 (yoğuşmasız)

Çalışma sıcaklığı

-20°C ve 45°C arası

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir

Evet

Garanti

2 yıl

Evet

3 yıl

Hayır

Işık özellikleri

Renk oluşturma dizini (CRI)

≥80

Ambalaj bilgileri

EAN

8719514419155

Güç tüketimi

Beklemede güç tüketimi

0,5

Enerji Verimliliği Etiketi (EEL)

G

Güç Tüketimi

6,8

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

Çap

95 mm

Ampul teknolojisi

LED

Armatür/duy

E27

2700 K'de lümen çıkışı

500

EPREL Tescil Numarası

1838144

Ampul

Renk sıcaklığı

2000K-6500K +16 million colors

Form faktörü

G95

Yükseklik

165 mm

Giriş gerilimi

220V-240V

Işık çıkışı

Beyaz ve renkli ışık

lumen çıkışı

2700 K'de 500 lm

Güç faktörü

0.5

Yükseltilebilir yazılım

Evet

Başlatma

Anında %100 ışık verimi

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Kutuda neler var?

hue ampuller

1

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

HomeKit ile uyumlu

Yes

IOS

Yes

Philips Hue Uygulaması

Android 10.0 ve üzeri

iOS 16 veya üzeri

Ses asistanları

Amazon Alexa

Apple HomeKit

Google Assistant

WiFi

Works without Wi-Fi

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı

12 (with Hue Bridge)

Diğer

Kullanım kılavuzu

Kılavuz mevcut değil

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin