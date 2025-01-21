*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
G95 - E27 akıllı ampul
Kristal berraklığında camdan yapılmış ve üflenerek şekillendirilmiş Lightguide ampuller dekoratif bir üründür. İç tüpünden ve kaplamasından gelen yansımalar birbirine etki ederek benzersiz glob şeklini mükemmel bir biçimde tamamlayan eşsiz bir ışık etkisi oluşturur.
Ürün özellikleri
- Üflenerek şekillendirilmiş cam
- Yansıtıcı kaplama
- Parlayan iç tüp
- Beyaz ve renkli ışık
- ⌀95 mm
Sergilenmek üzere tasarlandı
Parlayan iç tüp, parlak kaplama ve benzersiz şekilleriyle Lightguide ampuller, modern stilin ta kendisi. İç tüp milyonlarca ışık renginden herhangi birini alabilir ve yansıtıcı cam kaplama, ampulün daha da parlak olmasını sağlar.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
146x176x140
Dayanıklılık
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı
50.000
Nominal kullanım ömrü
25.000
Çevresel
Çalışma nemi
%5 <H<%95 (yoğuşmasız)
Çalışma sıcaklığı
-20°C ve 45°C arası
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir
Evet
Garanti
2 yıl
Evet
3 yıl
Hayır
Işık özellikleri
Renk oluşturma dizini (CRI)
≥80
Ambalaj bilgileri
EAN
8719514419155
Güç tüketimi
Beklemede güç tüketimi
0,5
Enerji Verimliliği Etiketi (EEL)
G
Güç Tüketimi
6,8
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
Çap
95 mm
Ampul teknolojisi
LED
Armatür/duy
E27
2700 K'de lümen çıkışı
500
EPREL Tescil Numarası
1838144
Ampul
Renk sıcaklığı
2000K-6500K +16 million colors
Form faktörü
G95
Yükseklik
165 mm
Giriş gerilimi
220V-240V
Işık çıkışı
Beyaz ve renkli ışık
lumen çıkışı
2700 K'de 500 lm
Güç faktörü
0.5
Yükseltilebilir yazılım
Evet
Başlatma
Anında %100 ışık verimi
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Kutuda neler var?
hue ampuller
1
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
HomeKit ile uyumlu
Yes
IOS
Yes
Philips Hue Uygulaması
Android 10.0 ve üzeri
iOS 16 veya üzeri
Ses asistanları
Amazon Alexa
Apple HomeKit
Google Assistant
WiFi
Works without Wi-Fi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
Diğer
Kullanım kılavuzu
Kılavuz mevcut değil
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil