Gradient Signe lambader
Duvarları benzersiz bir ışık gradyanı ile boyamak için birden çok rengi bir araya getiren gradient Signe lambaderlerin ince ve şık beyaz tasarımıyla evinizin dekorunu tamamlayın.
Ürün özellikleri
- ±10 yıl kullanım ömrü
- Beyaz ve renkli ışığı birleştirir
- Anında kablosuz kısılabilir
- Bluetooth ve Hue Bridge ile uyumludur
- Işıkları, uygulama veya ses ile kontrol edin
Renkleri kusursuz biçimde karıştırın
Tek bir lambada aynı anda birden fazla ışık renginin kusursuz bir karışımını elde edin. Renkler birlikte, doğal bir şekilde akar ve verdiği ışıkla benzersiz bir etki sergiler.
Dinamik ışık sahneleri
Canlı ışıkla özel anların ambiyansını zenginleştirin. Her durumda mükemmel bir ortam yaratmak için dinamik sahneleri kullanın.
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Filmleri, TV şovlarını, müzikleri ve oyunları akıllı ışıklarla senkronize edin
Ekrandaki aksiyonu veya müziğinizin ritmini akıllı ışıklarınızla senkronize ederek eğlencenizi yeni zirvelere taşıyın.* Işıklarınızın filminiz, müziğiniz (Spotify entegrasyonumuz dahil!), izlediğiniz TV şovu veya oyununuz ile nasıl senkronize olmasını istediğinizi seçin ve Eğlence alanınızdaki renkli ışıkların tepki vermesini izleyin. *Hue Bridge gereklidir
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Alüminyum