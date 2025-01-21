Gradient Signe lambader
Dilediğiniz saate göre planlanan sabah güneşiyle uyanın. Bu lambader, ahşap tonlu tabanı, ince tasarımı ve muhteşem renkli ışık karışımıyla yatak odanızda dikkat çekici ve zarif bir vurgu oluşturur.
Ürün özellikleri
- ±10 yıl kullanım ömrü
- Beyaz ve renkli ışığı birleştirir
- Anında kablosuz kısılabilir
- Bluetooth ve Hue Bridge ile uyumludur
- Işıkları, uygulama veya ses ile kontrol edin
Renkleri kusursuz biçimde karıştırın
Tek bir lambada aynı anda birden fazla ışık renginin kusursuz bir karışımını elde edin. Renkler birlikte, doğal bir şekilde akar ve verdiği ışıkla benzersiz bir etki sergiler.
Dinamik ışık sahneleri
Canlı ışıkla özel anların ambiyansını zenginleştirin. Her durumda mükemmel bir ortam yaratmak için dinamik sahneleri kullanın.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Sabah güneşinin renkleriyle uyanın
Güneş henüz doğmamış olsa bile, Gün Doğumuna ayarlanmış Uyandırma otomasyonu ile Philips Hue gradyan ışığınızın sizi şafak vaktinin renkleriyle uyandırmasını sağlayın. Işığınızın sabahın yumuşak renkleriyle açılmasını, bu renklerin birbirine karışarak gradyan armatürünüz boyunca hareket edişini izleyin. Işık parlayıp renk değiştirdikçe gün doğumunu taklit ederek daha doğal bir şekilde uyanmanıza yardımcı olur.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Alüminyum
Ahşap