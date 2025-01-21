Sabah güneşinin renkleriyle uyanın

Güneş henüz doğmamış olsa bile, Gün Doğumuna ayarlanmış Uyandırma otomasyonu ile Philips Hue gradyan ışığınızın sizi şafak vaktinin renkleriyle uyandırmasını sağlayın. Işığınızın sabahın yumuşak renkleriyle açılmasını, bu renklerin birbirine karışarak gradyan armatürünüz boyunca hareket edişini izleyin. Işık parlayıp renk değiştirdikçe gün doğumunu taklit ederek daha doğal bir şekilde uyanmanıza yardımcı olur.