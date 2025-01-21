Destek
Signe Oak table lamp, vertical cylindrical shape, white and wood finish, gradient light bar, visible power cord.

Gradient Signe masa lambası

Dilediğiniz saate göre planlanan sabah güneşiyle uyanın. Bu masa lambası, ahşap tonlu tabanı, ince tasarımı ve muhteşem renkli ışık karışımıyla yatak odanızda dikkat çekici ve zarif bir vurgu oluşturur.

Ürün özellikleri

  • ±10 yıl kullanım ömrü
  • Beyaz ve renkli ışığı birleştirir
  • Anında kablosuz kısılabilir
  • Bluetooth ve Hue Bridge ile uyumludur
  • Işıkları, uygulama veya ses ile kontrol edin
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Bir ürün kılavuzu bulun
Sabah güneşinin renkleriyle uyanın

Sabah güneşinin renkleriyle uyanın

Güneş henüz doğmamış olsa bile, Gün Doğumuna ayarlanmış Uyandırma otomasyonu ile Philips Hue gradyan ışığınızın sizi şafak vaktinin renkleriyle uyandırmasını sağlayın. Işığınızın sabahın yumuşak renkleriyle açılmasını, bu renklerin birbirine karışarak gradyan armatürünüz boyunca hareket edişini izleyin. Işık parlayıp renk değiştirdikçe gün doğumunu taklit ederek daha doğal bir şekilde uyanmanıza yardımcı olur.

Renkleri kusursuz biçimde karıştırın

Renkleri kusursuz biçimde karıştırın

Tek bir lambada aynı anda birden fazla ışık renginin kusursuz bir karışımını elde edin. Renkler birlikte, doğal bir şekilde akar ve verdiği ışıkla benzersiz bir etki sergiler.

Dinamik ışık sahneleri

Dinamik ışık sahneleri

Canlı ışıkla özel anların ambiyansını zenginleştirin. Her durumda mükemmel bir ortam yaratmak için dinamik sahneleri kullanın.

Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun

Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun

Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.

Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın

Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın

Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

  • Renk

    White

  • Malzeme

    Alüminyum

    Ahşap

Dayanıklılık

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Işık özellikleri

Çeşitli

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Desteklenenler

Diğer