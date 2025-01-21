Hue Festavia glob dış mekan sıralı ışıklar 7 m
Verandanızda, balkonunuzda veya herhangi bir dış mekanda sıcak bir atmosfer veya renkli bir parti havası yaratın. Bu kırılmaz glob ampullü sıralı ışıklar, gradyan oluştururken veya animasyonlu ışık efektleri oynatırken, parlak bir doygun renk yada beyaz ışık görüntüsü yayar. Güvenli düşük voltaj sistemi, ışıkların birlikte verilen güç kaynağı kullanılarak mevcut bir elektrik prizine takılmasına olanak tanır.
Ürün özellikleri
- 10 ampullü 7 m
- Parlak 50 lümen değiştirilebilir ampuller
- Tam spektrumlu ışık (1000-20000 K)
- Müzik senkronizasyonu ve dinamik efektler
- Düşük voltajlı güç kaynağı dahildir
Kolay tak ve çalıştır özelliği kurulumu
Festavia Glob sıralı ışıklar düşük voltajlıdır; bu sayede, birlikte verilen güç kaynağını kullanarak mevcut bir elektrik prizine takabilirsiniz. Karmaşık yeniden kablolama işlemi gerektirmez. Ayrıca, sıralı ışıkları mevcut düşük voltajlı bir sisteme ekleyebilir ve bunları dış mekan alanınızın herhangi bir yerinde diğer ışıklarınızla entegre edebilirsiniz. Glob sıralı ışıklar uçtan uca uzatılamaz ancak uzatma kablosuyla birlikte verilen T konnektörü kullanılarak, iki adet sıralı ışık güç kaynağı ünitesine bağlanabilir.
Hava koşullarından bağımsız olarak uzun ömürlü olacak şekilde üretilmiştir
Festavia Glob sıralı ışıklar yağmurlu, güneşli veya karlı havalarda, yıl boyunca dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Bu ışıkları kaldırmanıza gerek yoktur; her fırsatta kullanabilirsiniz. Dayanıklı, cam görünümlü ampuller su geçirmez, hava koşullarına dayanıklıdır, kırılmaz ve her ihtimale karşı değiştirilebilir özelliktedir!
Tüm renkleri içeren bir parti, loş ışık ile rahatlayın
Chromasync™ teknolojisine sahip tam renkli entegre LED'ler, bu glob sıralı ışıkları parlak beyaz ve doygun renkli ışık ile ışıldatarak dış mekan kutlamaları için mükemmel hale getirir. Partide müzik mi çalacaksınız? Işıkları şarkılarınızla senkronize edin ve müziğin renkleri nasıl hareket ettirdiğini izleyin. Rahatlama zamanı geldiğinde, ışıkları sıcaktan soğuğa beyaz ışığın herhangi bir tonunda ultra düşük bir ışıltıya dimleyin. Bir ışık sahnesi veya özel efektle (örneğin, parıldayan mum ışığı) ekstra sıcak ve samimi bir atmosfer yaratın.
Partinin ışığı ve ruhu
Şık ve göz alıcı Lightguide tasarımlı aydınlatmalarıyla donatılmış Festavia glob ampuller ister açık ister kapalı olsun, dış mekan alanınıza güzel bir katkı sağlar! Her bir Lightguide ampul, optimum efektler için renk, parlaklık ve ışık yönünü dengeleyen kendine özgü bir iç tüpe sahiptir. İstediğiniz gibi özelleştirin: Sıralı ışık üzerinde birden fazla renkten oluşan bir gradyan ayarlayın, mevsimlik ışık sahneleri arasından seçim yapın veya partilerin, özel günlerin ya da dış mekanlarda rahatlama anlarının havasına mükemmel şekilde uyum sağlayan özel ışık efektlerini kullanın.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Black
Malzeme
Sentetik