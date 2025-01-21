Tüm renkleri içeren bir parti, loş ışık ile rahatlayın

Chromasync™ teknolojisine sahip tam renkli entegre LED'ler, bu glob sıralı ışıkları parlak beyaz ve doygun renkli ışık ile ışıldatarak dış mekan kutlamaları için mükemmel hale getirir. Partide müzik mi çalacaksınız? Işıkları şarkılarınızla senkronize edin ve müziğin renkleri nasıl hareket ettirdiğini izleyin. Rahatlama zamanı geldiğinde, ışıkları sıcaktan soğuğa beyaz ışığın herhangi bir tonunda ultra düşük bir ışıltıya dimleyin. Bir ışık sahnesi veya özel efektle (örneğin, parıldayan mum ışığı) ekstra sıcak ve samimi bir atmosfer yaratın.