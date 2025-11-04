İkili paket E14
Sıcak-soğuk beyaz ışığın yanı sıra 16 milyon renk seçeneği sunan bu 2 akıllı Candelabra ampul ile her odaya renk katın. Bir odada anında aydınlatma kumandası için Bluetooth kullanın ya da tüm özellikler paketinin kilidini açmak için Hue Bridge'e bağlayın.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Bluetooth etkin
- Hue Bridge etkin
- Beyaz ve renkli ışık
- Bluetooth ile anında kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
39x117