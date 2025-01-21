IMPRESS DIŞ MEKAN AYAKLI LAMBA
Modern ve şık Impress ayaklı lamba, tüm beyaz veya renkli akıllı ışık tonlarını bahçenize getiriyor.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Hue Bridge gereklidir
- fiziksel bağlantılı
- Mat siyah bitişli
- 400 x 100 mm
- Hue bridge ile akıllı kontrol*
Hava koşullarına dayanıklı (IP44)
Bu Philips Hue dış mekan armatürü özel olarak dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve performansını kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Her yönden su sıçramasına karşı dayanıklıdır. Bu ürün genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.
Philips Hue bridge gerektirir
Philips Hue ışıklarınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Philips Hue uygulaması ile kontrol etmek için ışıklarınızı Bridge'e bağlayın, ya da Philips Hue ışıklarınızı açıp kapamak veya kısma işlevlerini kullanmak için Philips Hue iç mekan dim anahtarını kullanın.
Yüksek kaliteli alüminyum ve temperlenmiş cam
Bu ürünler özellikle dış mekan kullanımı için üretilmiştir. Dış mekan koşullarında en iyi performansı elde etmek için yüksek kaliteli alüminyum ve temperlenmiş cam kullanıyoruz. Ayrıca, radyo frekansını optimize etmek için malzemelerin akıllıca kullanımını sağlıyoruz.
Size kolaylık sağlaması için zamanlayıcılar ayarlayın
Güneş battıktan sonra dışarıda akşamların keyfini daha uzun süre çıkarın, bahçe işlerini tamamlayın ya da sadece çöpleri dışarı çıkarın. Programlar ayarlayarak veya güneş batışı/doğuşu rutini ayarlayarak Philips Hue ışıklarınızın otomatik olarak açılmasını sağlayın. Ayrıca tabii ki ışıklarınızı bu şekilde kapatabilir veya dimleyebilirsiniz. Artık hiçbir zaman ışıkları açık bırakıp bırakmadığınıza ilişkin endişelenmeniz gerekmeyecek.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı Bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıklarınızı değiştirmek için sisteminize iç mekan anahtarlarını ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile uyumludur.
Dış mekanlarınızı 16 milyon renkle boyayın
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile yaratabileceğiniz sihrin sınırı yoktur. 16 milyon renk ve beyaz ışığın tüm tonlarıyla oynayarak istediğiniz etkiyi oluşturun. Nesneleri, ağaçlar veya patikaları vurgulayın ve mekanınızı etkileyici bir görünüme kavuşturun. En sevdiğiniz ışık ayarlarını kaydetmek ve bir dokunuşla istediğiniz zaman geri getirmek için Hue uygulamasını kullanın.
Sıcaktan soğuğa uzanan ışıkla gevşeyin
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile akşamlarınızı uzatın. Veranda, balkon veya sundurmanızda doğru ortamı ayarlayarak rahatlayın. Yaz güneşinin sıcak beyaz ışığından kışın buz gibi soğuk gün ışığına: yıl boyunca ruh halinize uygun aydınlatma sağlamak için beyaz ışığın tüm tonlarından yararlanabilirsiniz.
Özel günler için özel ışık
Kutlamaların coşkusunu buradan başlatın — akıllı ışık ile! Philips Hue ışıklarınızı kullanarak evinizi kutlamayı yansıtan bir deneyime dönüştürün: Yılbaşı için parlak kırmızı ve beyazlar, ilkbahar için sade pastel renkler ve hatta Cadılar Bayramı'nda sokağın en korkutucu evini oluşturacak esrarengiz mor ışıklar.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Black
Malzeme
Cam