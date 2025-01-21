*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Iris copper special edition
Sınırlı sayıda üretilen; gümüş, altın, bakır ve roze renklerde sunulan Philips Hue Iris lambayla her odada ambiyansı ayarlayın. Hem duvarı renkle boyayan hem de nazik bir arka ışık sunan Iris, şık ve eşsiz bir etki sağlar. Daha da fazla özellikten yararlanmak için bir Hue Bridge ekleyin.
Ürün özellikleri
- White and Color Ambiance
- Entegre LED
- Bluetooth ile anında kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Güzellik akılla buluştu
Philips Hue Iris bakır sınırlı üretim lamba zaten ikonik olan bir tasarımı daha üst seviyeye taşıyor. Zarif unsurlar — kumaşla kaplı kablosu, metalik iç lastiği, şeffaf çanak ve malzemelerin karışımı — benzersiz bir ışık etkisi sunan akıllı bir lambayı sizlere getirmek için birlikte çalışıyor.
Şık bir tak-ve-çalıştır lambası
Philips Hue Iris lambası tüm ev dekorlarını tamamlayabilecek eşsiz bir tarz sunuyor. Bu köşe lambasını evinizin herhangi bir yerine yerleştirin, oturma odanızın duvarlarını renkli bir ışıkla aydınlatsın veya hafif ışık veren bir gece lambası için komodininiz üzerine kurun.
Daha doğal bir şekilde uyanmanıza ve uyumanıza yardımcı olan akıllı ışıklar
Daha doğal bir şekilde uyanmanıza ve uykuya dalmanıza yardımcı olacak Uyanma ve Uyuma rutinlerinin kilidini açmak için Philips Hue Iris sınırlı üretim lambanızı, Hue Bridge ile eşleştirin. Dağınık arka ışık ile eşleştirilmiş lambanın derin kısma özelliği ışığınız hafifçe aydınlanırken sabahları kendi kişisel gün doğumunuzda uyanmanızı veya sıcak beyaz ışıkları kademeli olarak kısarak daha kolay uykuya dalmanızı sağlar.
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Uygulama veya ses ile kontrol edin*
Philips Hue; Alice, Siri ve Google Assistant ile çalışır. İster tek bir lambayı ister evinizdeki tüm ışıkları kontrol etmek istiyor olun, basit sesli komutlar sayesinde ışıkları kısabilir, artırabilir veya ışıklarınızın rengini değiştirebilirsiniz. Sesle kontrol için Philips Hue Bridge ve uyumlu bir ortak cihaz gereklidir.
Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin
Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Bu ürün için yedek parçalar mevcut
Bu ürün için yedek parça mı arıyorsunuz? Yedek güç adaptörü, montaj parçaları ve daha fazlasını bulabilir ve lambalarınıza yeni bir soluk getirebilirsiniz.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Bakır
Malzeme
Sentetik
Metal