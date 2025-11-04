Iris gold special edition
Sınırlı sayıda üretilen; gümüş, altın, bakır ve roze renklerde sunulan Philips Hue Iris lambayla her odada ambiyansı ayarlayın. Hem duvarı renkle boyayan hem de nazik bir arka ışık sunan Iris, şık ve eşsiz bir etki sağlar. Daha da fazla özellikten yararlanmak için bir Hue Bridge ekleyin.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Entegre LED
- Bluetooth ile anında kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Altın
Malzeme
Sentetik
Metal