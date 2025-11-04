Destek
Ön tarafın yakın çekimi Hue White and color ambiance Iris gold special edition

Iris gold special edition

Sınırlı sayıda üretilen; gümüş, altın, bakır ve roze renklerde sunulan Philips Hue Iris lambayla her odada ambiyansı ayarlayın. Hem duvarı renkle boyayan hem de nazik bir arka ışık sunan Iris, şık ve eşsiz bir etki sağlar. Daha da fazla özellikten yararlanmak için bir Hue Bridge ekleyin.

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White and color ambiance
  • Entegre LED
  • Bluetooth ile anında kontrol
  • Uygulama veya ses ile kontrol edin*
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Find your product manual

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

  • Renk

    Altın

  • Malzeme

    Sentetik

    Metal

Dayanıklılık

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Işık özellikleri

Çeşitli

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Desteklenenler

Diğer