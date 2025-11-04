Sınırlı sayıda üretilen; gümüş, altın, bakır ve roze renklerde sunulan Philips Hue Iris lambayla her odada ambiyansı ayarlayın. Hem duvarı renkle boyayan hem de nazik bir arka ışık sunan Iris, şık ve eşsiz bir etki sağlar. Daha da fazla özellikten yararlanmak için bir Hue Bridge ekleyin.