Şekillendirmeye ve bükmeye olanak tanıyan esnek aydınlatma şeridi

Tamamen esnek, dış mekan kullanımına uygun aydınlatma şeridini bükebilir, şekillendirebilir ve ışığını istediğiniz gibi vermesi için yönlendirebilirsiniz. Kıvrımlı bir dış mekan yolunu vurgulayın veya bir duvar ya da sütun çevresine dolayın; ürünle birlikte verilen klips ve vidaları kullanarak aydınlatmayı istediğiniz yere monte edebilirsiniz.