*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Lightstrip Outdoor 5 metre
Philips Hue dış mekan lightstrip ile dış mekan alanınızı kişiselleştirin. Mükemmel şekilde dağınık parlaklığıyla esnek dış mekan LED şerit, doğrudan ve dolaylı aydınlatma için idealdir.
Ürün özellikleri
- ±10 yıl kullanım ömrü
- Anında kablosuz kısılabilir
- Philips Hue Bridge gerektirir
- Beyaz ve renkli ışık
- 1650 lümen
Arka bahçenizi dış mekan aydınlatması ile güzelleştirin
Bahçenizin de eviniz kadar ışıltılı olmasını sağlamak elinizde. İster bahçe yolunu aydınlatın isterseniz verandanızın en sevdiğiniz kısmını spot lamba ile vurgulayın, 16 milyondan fazla renk ve 50.000'in üstünde sıcak ve soğuk beyaz ışık tonuyla evinizin dışını da tıpkı içi gibi özenle dekore edebilirsiniz.
Şekillendirmeye ve bükmeye olanak tanıyan esnek aydınlatma şeridi
Tamamen esnek, dış mekan kullanımına uygun aydınlatma şeridini bükebilir, şekillendirebilir ve ışığını istediğiniz gibi vermesi için yönlendirebilirsiniz. Kıvrımlı bir dış mekan yolunu vurgulayın veya bir duvar ya da sütun çevresine dolayın; ürünle birlikte verilen klips ve vidaları kullanarak aydınlatmayı istediğiniz yere monte edebilirsiniz.
Hava koşullarına dayanıklı aydınlatma şeridi
Dış mekana uygun aydınlatma şeridi, küçük su birikintilerinden saatlerce süren sağanak yağışlara kadar, tüm hava koşullarına dayanıklıdır.
Kusursuz şekilde eşit dağılımlı, dağınık şeritli aydınlatma
Philips Hue dış mekana uygun şeritli aydınlatma yayılan beyaz veya renkli ışığı dağıtan veya saçan özel bir kaplamaya sahiptir. Aydınlatma şeridini saklamanıza gerek kalmaz, gerek doğrudan gerekse dolaylı aydınlatma için kullanımda göreceğiniz tek şey var: ışığın saf hali.
Güç kaynağı ve fiş dahildir
Bu birim paketi, bir lightstrip ve dış mekan güç kaynağı içerir ve başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Tek yapmanız gereken paketi açmak, istediğiniz yere kurmak ve çalıştırmaktır.
Tam akıllı aydınlatma kontrolü için Hue Bridge'nize bağlanın
Bu ürün, tam akıllı kontrolün ve özelliklerin kilidinin açılması için Hue Bridge ile bağlantı kurulmasını gerektirir. Philips Hue uygulamasını kullanarak ışıklarınızı kontrol edin, zamanlayıcılar, rutinler ayarlayın, ışık ekleyin kaldırın vb. *Hue Bridge ayrı olarak satılır
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Silikon