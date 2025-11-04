Lily Dış Mekan spot lamba
Bu Lily spot lamba 3'lü paketi en sevdiğiniz dış mekan özelliklerini öne çıkarmanızı, göz alıcı gölgeler oluşturmanızı ve daha fazlasını sağlar. Bahçenizde milyonlarca beyaz ve renkli ışık tonu elde etmek için birlikte verilen düşük gerilimli güç kaynağını kullanarak akıllı dış mekan spot lambaları, herhangi bir standart duvar prizine takmanız yeterlidir.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Hue Bridge gereklidir
- Entegre LED
- Beyaz ve renkli ışık
- Düşük Volt sistemi - temel birim
- Hue bridge ile akıllı kontrol*
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Tasarım ve kaplama
Renk
Black
Malzeme
Alüminyum