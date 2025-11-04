Destek
Ön tarafın yakın çekimi Hue White and color ambiance Lily Dış Mekan spot lamba

Lily Dış Mekan spot lamba

Bu Lily spot lamba 3'lü paketi en sevdiğiniz dış mekan özelliklerini öne çıkarmanızı, göz alıcı gölgeler oluşturmanızı ve daha fazlasını sağlar. Bahçenizde milyonlarca beyaz ve renkli ışık tonu elde etmek için birlikte verilen düşük gerilimli güç kaynağını kullanarak akıllı dış mekan spot lambaları, herhangi bir standart duvar prizine takmanız yeterlidir. 

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge gereklidir
  • Entegre LED
  • Beyaz ve renkli ışık
  • Düşük Volt sistemi - temel birim
  • Hue bridge ile akıllı kontrol*
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Find your product manual

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

  • Renk

    Black

  • Malzeme

    Alüminyum

Dayanıklılık

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Işık özellikleri

Çeşitli

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Desteklenenler

Diğer