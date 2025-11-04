Bu Lily spot lamba 3'lü paketi en sevdiğiniz dış mekan özelliklerini öne çıkarmanızı, göz alıcı gölgeler oluşturmanızı ve daha fazlasını sağlar. Bahçenizde milyonlarca beyaz ve renkli ışık tonu elde etmek için birlikte verilen düşük gerilimli güç kaynağını kullanarak akıllı dış mekan spot lambaları, herhangi bir standart duvar prizine takmanız yeterlidir.