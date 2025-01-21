İstediğiniz gibi kontrol edin

Philips Hue ışıklarınızı Bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıklarınızı değiştirmek için sisteminize iç mekan anahtarlarını ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile uyumludur.