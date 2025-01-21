Resonate Dış Mekan duvar apliği
Gümüş renkli Resonate duvar apliği, üçgen ışık efektlerini yukarı ve aşağı doğru yönlendirerek, verandalarınızı ve teraslarınızı zarif, renkli bir ışıkla aydınlatmanızı sağlar.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Hue Bridge gereklidir
- Entegre LED
- Beyaz ve renkli ışık
- Şebeke elektriğinden güç
- Hue bridge ile akıllı kontrol*
Hava koşullarına dayanıklı (IP44)
Bu Philips Hue dış mekan armatürü özel olarak dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve performansını kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Her yönden su sıçramasına karşı dayanıklıdır. Bu ürün genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.
Philips Hue bridge gerektirir
Philips Hue ışıklarınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Philips Hue uygulaması ile kontrol etmek için ışıklarınızı Bridge'e bağlayın, ya da Philips Hue ışıklarınızı açıp kapamak veya kısma işlevlerini kullanmak için Philips Hue iç mekan dim anahtarını kullanın.
Yüksek kaliteli inox ve üstün sentetik malzemeler
Bu ürünler özellikle dış mekan kullanımı için üretilmiştir. Dış mekan koşullarında en iyi performansı elde etmek için en yüksek kalite malzemeleri kullanıyoruz ve radyo frekansını optimize etmek için malzemelerin akıllıca kullanımını sağlıyoruz.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı Bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıklarınızı değiştirmek için sisteminize iç mekan anahtarlarını ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile uyumludur.
Sıcaktan soğuğa uzanan ışıkla gevşeyin
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile akşamlarınızı uzatın. Veranda, balkon veya sundurmanızda doğru ortamı ayarlayarak rahatlayın. Yaz güneşinin sıcak beyaz ışığından kışın buz gibi soğuk gün ışığına: yıl boyunca ruh halinize uygun aydınlatma sağlamak için beyaz ışığın tüm tonlarından yararlanabilirsiniz.
Tatillerde ışıklarla süsleme yapın
Kutlamaların coşkusunu buradan başlatın — akıllı ışık ile! Philips Hue ışıklarınızı kullanarak evinizi kutlamayı yansıtan bir deneyime dönüştürün: Yılbaşı için parlak kırmızı ve beyazlar, ilkbahar için sade pastel renkler ve hatta Cadılar Bayramı'nda sokağın en korkutucu evini oluşturacak esrarengiz mor ışıklar.
Geldiğinizde eviniz ışıl ışıl olsun
Philips Hue uygulamanızı eve yaklaştığınızı anlayacak şekilde ayarlayın. Daha arabadan inmeden veya sokak kapısına gelmeden seçili akıllı ışıklarınız otomatik olarak yanar.
Eşsiz mimari ışık şekilleri
Herhangi bir duvar veya yüzey üzerinde keskin, üçgen ışık efektleri sunan dış mekan armatürleriyle mimari bir odak noktası oluşturun.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Paslanmaz çelik
Malzeme
Paslanmaz Çelik