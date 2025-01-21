*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
ST72 - E27 akıllı ampul
Kristal berraklığında camdan yapılmış ve üflenerek şekillendirilmiş Lightguide ampuller dekoratif bir üründür. İç tüpünden ve kaplamasından gelen yansımalar birbirine etki ederek benzersiz vintage tarzı şeklini mükemmel bir biçimde tamamlayan eşsiz bir ışık etkisi oluşturur.
Ürün özellikleri
- Üflenerek şekillendirilmiş cam
- Yansıtıcı kaplama
- Parlayan iç tüp
- Beyaz ve renkli ışık
- ⌀72 mm
Sergilenmek üzere tasarlandı
Parlayan iç tüp, parlak kaplama ve benzersiz şekilleriyle Lightguide ampuller, modern stilin ta kendisi. İç tüp milyonlarca ışık renginden herhangi birini alabilir ve yansıtıcı cam kaplama, ampulün daha da parlak olmasını sağlar.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
72x168