*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Starter kit: 2 adet E27 akıllı ampul + Dimmer switch + Hue Bridge Pro
Hue Bridge Pro ile süper güçlü akıllı aydınlatma özelliklerine sahip olun. Karmaşık algoritmaları ve yapay zeka destekli özellikleri çalıştırabilen yeni bir çip ile donatılan bu ürün, her zamankinden daha hızlı ve daha güçlü. Birlikte verilen renkli ampullerle ve birlikte verilen anahtarın rahat kontrolü sayesinde her odanın ortamına renk katın.
Ürün özellikleri
- Supports 150+ lights, 50+ accessories
- MotionAware™ ile ışıkları hareket sensörü olarak kullanın
- Hue Sync çevresel aydınlatmanın ve güvenlik entegrasyonunun kilidini açar
- Beyaz ambiyans 16 milyondan fazla renk
- Cutomizable, convenient control
Zigbee güvenliği
Gizliliğiniz önceliğimizdir. Zigbee ve Philips Hue, akıllı ışık ekosisteminize yetkisiz erişimi engeller.
Her yerden tüm ev kontrolü
Hue Bridge ve Hue Bridge Pro, Hue app etiketi aracılığıyla akıllı ev sisteminize her yerden erişmenizi sağlar. Işıklarınızı kontrol edin, güvenlik bildirimleri alın veya sisteminizi otomasyonlarla bir programa göre çalışacak şekilde ayarlayın.
Hue MotionAware™
Hue Bridge Pro'ya özel bu heyecan verici yeni özellik, aydınlatma sisteminizin evinizdeki hareketlerinize sezgisel olarak yanıt vermesini sağlar. Aynı odada en az 3 ışık kullanarak varlığınızı algılayan ve atadığınız tüm ışıkları tetikleyen bir hareket alanı yaratabilirsiniz. Ayrı bir Hue motion sensor gerekli değil!
Daha fazla kapasite, daha hızlı işlemci
Hue Bridge ile karşılaştırıldığında Hue Bridge Pro, 3 kat daha fazla kapasite, 150'den fazla ışık, 50'den fazla aksesuar, 500 sahne desteği ve yeni Hue Chip Pro ile 5 kat daha hızlı tepki süreleri sunuyor.
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
60 x 110