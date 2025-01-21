Hue Bridge Pro ile süper güçlü akıllı aydınlatma özelliklerine sahip olun. Karmaşık algoritmaları ve yapay zeka destekli özellikleri çalıştırabilen yeni bir çip ile donatılan bu ürün, her zamankinden daha hızlı ve daha güçlü. Birlikte verilen White and Color Ambiance ampuller ile her odanın ortamına renk katın.