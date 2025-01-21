Hue Bridge Pro ile süper güçlü akıllı aydınlatma özelliklerine sahip olun. Karmaşık algoritmaları ve yapay zeka destekli özellikleri çalıştırabilen yeni bir çip ile donatılan bu ürün, her zamankinden daha hızlı ve daha güçlü. Birlikte verilen renkli ampullerle ve birlikte verilen anahtarın rahat kontrolü sayesinde her odanın ortamına renk katın.