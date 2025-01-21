Destek
Ön tarafın yakın çekimi Hue White and Color Ambiance Starter kit: 3 adet GU10 akıllı spot lamba

Starter kit: 3 adet GU10 akıllı spot lamba

Philips Hue White and color ambiance starter kit ile her odaya ortam rengi katın. Set, 3 renkli akıllı ampul ve ışıkların tam kontrolünü, Hue uygulamasına erişimi ve sayısız özelliği sağlayan bir Hue Bridge içerir.

Ürün özellikleri

  • ±10 yıl kullanım ömrü
  • Anında kablosuz kısılabilir
  • Philips Hue Bridge dahildir
  • Beyaz ve renkli ışık
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Bir ürün kılavuzu bulun

Teknik Özellikler

Ampul boyutları

  • Boyutlar (GxYxD)

    50x57x50 mm

Tasarım ve kaplama

Dayanıklılık

Çevresel

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Garanti

Işık özellikleri

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ambalaj bilgileri

Güç tüketimi

Servis

Teknik özellikler

Bridge

Ampul

Kutuda neler var?

Desteklenenler

Diğer

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin