*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Starter kit: 3 adet GU10 akıllı spot lamba
Philips Hue White and color ambiance starter kit ile her odaya ortam rengi katın. Set, 3 renkli akıllı ampul ve ışıkların tam kontrolünü, Hue uygulamasına erişimi ve sayısız özelliği sağlayan bir Hue Bridge içerir.
Ürün özellikleri
- ±10 yıl kullanım ömrü
- Anında kablosuz kısılabilir
- Philips Hue Bridge dahildir
- Beyaz ve renkli ışık
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
50x57x50 mm