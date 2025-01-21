Hue Bridge Pro ile süper güçlü akıllı aydınlatma özelliklerine sahip olun. Karmaşık algoritmaları ve yapay zeka destekli özellikleri çalıştırabilen yeni bir çip ile donatılan bu ürün, her zamankinden daha hızlı ve daha güçlü. Birlikte verilen Play light bar'ları eğlence alanınızın etrafına yerleştirerek TV ve oyun deneyimini sürükleyici hale getirin.