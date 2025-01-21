*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Surimu Kare Panel
Surimu tavan paneli, renkli ışığın yumuşak, dağınık parlaklık özelliğine sahiptir. Oturma odaları ve yatak odaları için mükemmel olan Surimu tavan panelinin kurulumu kolaydır ve tavana aynı hizada oturarak odayı renklerle doldurur.
Ürün özellikleri
- Anında kablosuz kısılabilir
- Bluetooth ve Hue Bridge ile uyumludur
- Beyaz ve renkli ışık
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin
Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Sentetik
Metal
Dayanıklılık
Nominal kullanım ömrü
25.000
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
4 ışık tarifi
Evet
LED modülünde 5 yıllık garanti
Evet
Piller dahildir
Hayır
Şaheser
Evet
Renk değiştirme (LED)
Evet
Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir
Evet
Uzaktan kumandayla kısılabilir
Evet
Entegre LED
Evet
Işık özellikleri
Renk oluşturma dizini (CRI)
>80
Renk sıcaklığı
2000-6500 K
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Oturma Odası
Yatak odası
Tip
Tavan Lambaları
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8720169159136
Net ağırlık
1,6 kg
Brüt ağırlık
2,43 kg
Yükseklik
385 mm
Uzunluk
367 mm
Genişlik
116 mm
Malzeme numarası (12NC)
929003598001
Ürün boyutları ve ağırlığı
Net ağırlık
1,432 kg
Genel yükseklik
460 mm
Toplam uzunluk
300 mm
Genel genişlik
300 mm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
4000 K'de lümen çıkışı
1.760 lm
Lambanın kullanım ömrü
25.000
Ampul teknolojisi
LED
Işık rengi
2000-6500 Hue White Color Ambiance
Şebeke elektriği
220 - 240 V
Birlikte verilen ampulün Watt gücü
N/A
IP koruma sınıfı kodu
IP20
Koruma sınıfı
Sınıf I - Topraklanmış
Işık kaynağı sayısı
0
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
Android 10.0 ve üzeri
iOS 16 veya üzeri
WiFi
Works without Wi-Fi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme