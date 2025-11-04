Tek ampul E14
Sıcak-soğuk beyaz ışığın yanı sıra 16 milyon renk seçeneği sunan bu akıllı Candelabra ampul ile her odaya renk katın. Bir odada anında aydınlatma kumandası için Bluetooth kullanın ya da tüm özellikler paketinin kilidini açmak için Hue Bridge'e bağlayın.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Bluetooth etkin
- Hue Bridge etkin
- Beyaz ve renkli ışık
- Bluetooth ile anında kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
39x117