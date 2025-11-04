Sıcak-soğuk beyaz ışığın yanı sıra 16 milyon renk seçeneği sunan tek bir akıllı ampul ile her odaya renk katın. Bir odada anında aydınlatma kumandası için Bluetooth kullanın ya da tüm özellikler paketinin kilidini açmak için Hue Bridge'e bağlayın.