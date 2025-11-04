Tek ampul E27
Sıcak-soğuk beyaz ışığın yanı sıra 16 milyon renk seçeneği sunan tek bir akıllı ampul ile her odaya renk katın. Bir odada anında aydınlatma kumandası için Bluetooth kullanın ya da tüm özellikler paketinin kilidini açmak için Hue Bridge'e bağlayın.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Bluetooth etkin
- Hue Bridge etkin
- En fazla 800 lümen*
- Beyaz ve renkli ışık
- Bluetooth ile anında kontrol
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
60x110