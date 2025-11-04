Tek ampul GU10
Spot lambayla evinize renk katın. 16 milyon renge sahip ışık, evinize yeni bir kişilik katabilir. Bluetooth ile bir odada anında kontrol sağlayın ya da tüm özellikler paketinin kilidini açmak için Hue Bridge'e bağlayın.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Bluetooth etkin
- Hue Bridge etkin
- Beyaz ve renkli ışık
- Bluetooth ile anında kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
50x58