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Ön tarafın yakın çekimi Hue White and Color Ambiance Tento kare tavan paneli - küçük

Tento kare tavan paneli - küçük

Evinizin herhangi bir odasında renkli akıllı ışık elde edin! Akıllı hattın tüm avantajlarını aerodinamik siyah bir armatürde sunmak için tasarlanan bu LED panel, koridorlar, dolaplar ve daha fazlası için mükemmeldir.

Ürün özellikleri

  • Basit tasarım
  • Pürüssüz kısılabilirlik
  • 29,5 x 29,5 cm
  • 1340 lümene kadar
  • Siyah
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Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin

Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin

Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.

Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın

Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın

Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun

Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun

Hue ampuller ve aydınlatma armatürleri yumuşak beyaz ışık kullanır. Parlak gün ışığından kısık gece ışıklarına kadar kısılabilir olan bu akıllı ışıklar, ihtiyacınız olduğunda evinizi tam olarak doğru seviyede ışıkla doldurmanıza olanak sağlar.

Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin

Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin

Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın

Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

Siyah

Malzeme

Sentetik

Dayanıklılık

Nominal kullanım ömrü

25.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir

Evet

Entegre LED

Evet

Işık özellikleri

Renk oluşturma dizini (CRI)

>80

Çeşitli

Özellikle şunlar için tasarlandı:

Mutfak

Oturma Odası

Yatak odası

Tip

Tavan Lambaları

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8720169350793

Net ağırlık

1 kg

Brüt ağırlık

1,45 kg

Yükseklik

353,5 mm

Uzunluk

60,5 mm

Genişlik

350,5 mm

Malzeme numarası (12NC)

929003846301

Ürün boyutları ve ağırlığı

Yükseklik

3,7 cm

Uzunluk

29,5 cm

Genişlik

29,5 cm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

4000 K'de lümen çıkışı

1.340 lm

Işık rengi

2000-6500 Hue White Color Ambiance

Şebeke elektriği

220 - 240 V

Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı

E

Birlikte verilen ampulün Watt gücü

10.6

IP koruma sınıfı kodu

IP20

Koruma sınıfı

Sınıf II

Ampul

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

iOS 16 veya üzeri

WiFi

Works without Wi-Fi

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı

12 (with Hue Bridge)

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Dismantle Instructions

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin