*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Tento kare tavan paneli - küçük
Evinizin herhangi bir odasında renkli akıllı ışık elde edin! Akıllı hattın tüm avantajlarını aerodinamik siyah bir armatürde sunmak için tasarlanan bu LED panel, koridorlar, dolaplar ve daha fazlası için mükemmeldir.
Ürün özellikleri
- Basit tasarım
- Pürüssüz kısılabilirlik
- 29,5 x 29,5 cm
- 1340 lümene kadar
- Siyah
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Hue ampuller ve aydınlatma armatürleri yumuşak beyaz ışık kullanır. Parlak gün ışığından kısık gece ışıklarına kadar kısılabilir olan bu akıllı ışıklar, ihtiyacınız olduğunda evinizi tam olarak doğru seviyede ışıkla doldurmanıza olanak sağlar.
Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin
Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Siyah
Malzeme
Sentetik
Dayanıklılık
Nominal kullanım ömrü
25.000
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir
Evet
Entegre LED
Evet
Işık özellikleri
Renk oluşturma dizini (CRI)
>80
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Mutfak
Oturma Odası
Yatak odası
Tip
Tavan Lambaları
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8720169350793
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,45 kg
Yükseklik
353,5 mm
Uzunluk
60,5 mm
Genişlik
350,5 mm
Malzeme numarası (12NC)
929003846301
Ürün boyutları ve ağırlığı
Yükseklik
3,7 cm
Uzunluk
29,5 cm
Genişlik
29,5 cm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
4000 K'de lümen çıkışı
1.340 lm
Işık rengi
2000-6500 Hue White Color Ambiance
Şebeke elektriği
220 - 240 V
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı
E
Birlikte verilen ampulün Watt gücü
10.6
IP koruma sınıfı kodu
IP20
Koruma sınıfı
Sınıf II
Ampul
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
iOS 16 veya üzeri
WiFi
Works without Wi-Fi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme