*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Başlangıç kiti: 2 E27 akıllı ampul (1100)
Yumuşak beyaz ışıklı iki akıllı ampul ve Hue Bridge içeren bu Başlangıç kiti ile akıllı aydınlatma sisteminizi kullanmaya başlayın. Bu, ev aydınlatmanızın ve tüm harika özelliklerinin özel kontrolünü sağlayabileceğiniz eksiksiz bir kittir.
Ürün özellikleri
- White
- En fazla 1055 lümen*
- Yumuşak beyaz ışık
- Basit kurulum
- Hue Bridge dahildir
Evden uzakta akıllı ışık kontrolü
Hue uygulaması, evde olmadığınızda bile ışıklarınız üzerinde tam kontrol sağlar. Evinizin her zaman istediğiniz gibi aydınlanmasını sağlamak için uygulamayı kullanarak ışıklarınızı uzaktan açıp kapatın.
Geldiğinizde eviniz ışıl ışıl olsun
Philips Hue uygulamanızı eve yaklaştığınızı anlayacak şekilde ayarlayın. Daha arabadan inmeden veya sokak kapısına gelmeden seçili akıllı ışıklarınız otomatik olarak yanar.
Akıllı ışıklarla evdeymişsiniz gibi gözüksün
Philips Hue uygulamasını kullanarak, evden uzakta olduğunuzda ışık rutinleri planlayabilirsiniz. Akıllı ışıklarınız seçtiğiniz zamanlarda yanar, bazen de evdeki varlığınızı tam olarak taklit etmek için seçtiğiniz zamandan birkaç dakika önce veya sonra yanar.
Işıkları sesinizle kontrol edin
Hue Bridge'ye bağlandığınızda, ışıklarınızı Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile eşleştirebilir ve yalnızca sesinizi kullanarak ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Basit sesli komutlar ışıkları açıp kapatmanızı, ışıkları kısmanızı veya aydınlatmanızı ve hatta bir ışık sahnesi ayarlamanızı sağlar.