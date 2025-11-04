Destek
Ön tarafın yakın çekimi Hue White Filament G93 glob - E27 akıllı ampul

G93 glob - E27 akıllı ampul

Bobinli filament tasarımına sahip yuvarlak LED glob ampulle tarzınızı ortaya koyun. Nostaljik bir stili olsa da modern olan Filament ampuller, dim etme ve daha aydınlık hale getirme dahil, diğer akıllı ampullerin yaptığı her şeyi yapabilir.

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White Filament
  • Bluetooth etkin
  • Hue Bridge etkin
  • Yumuşak beyaz ışık retro ampul
  • Bluetooth ile anında kontrol
  • Uygulama veya ses ile kontrol edin*
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Diğer