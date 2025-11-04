G93 glob - E27 akıllı ampul
Bobinli filament tasarımına sahip yuvarlak LED glob ampulle tarzınızı ortaya koyun. Nostaljik bir stili olsa da modern olan Filament ampuller, dim etme ve daha aydınlık hale getirme dahil, diğer akıllı ampullerin yaptığı her şeyi yapabilir.
Ürün özellikleri
- White Filament
- Bluetooth etkin
- Hue Bridge etkin
- Yumuşak beyaz ışık retro ampul
- Bluetooth ile anında kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
95x150