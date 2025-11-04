Mum - E14 akıllı ampul
Eski bir ampulün klasik görünümünü daha küçük boyutta elde edin. Filament mum ampulün sarmal bir iç filamanı ve E14 tabanı vardır, modern bir dokunuşla nostaljik stil istediğiniz küçük armatürler için mükemmeldir.
Ürün özellikleri
- White Filament
- Bluetooth etkin
- Hue Bridge etkin
- Yumuşak beyaz ışık
- Bluetooth ile anında kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
39,2x117