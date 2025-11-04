Destek
Ön tarafın yakın çekimi Hue White Filament Mum - E14 akıllı ampul

Mum - E14 akıllı ampul

Eski bir ampulün klasik görünümünü daha küçük boyutta elde edin. Filament mum ampulün sarmal bir iç filamanı ve E14 tabanı vardır, modern bir dokunuşla nostaljik stil istediğiniz küçük armatürler için mükemmeldir.

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White Filament
  • Bluetooth etkin
  • Hue Bridge etkin
  • Yumuşak beyaz ışık
  • Bluetooth ile anında kontrol
  • Uygulama veya ses ile kontrol edin*
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
