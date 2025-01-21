Uzun tasarımı ve nostaljik tarzıyla, bobinli filamente sahip bu Bluetooth özellikli LED Edison ampul her odada kendisini gösterir. Daha akıllı aydınlatma özelliklerinden yararlanmak için Bluetooth kontrolleriyle kullanın veya bir Hue Bridge ile eşleştirin. Nostaljik bir stili olsa da modern olan Filament ampuller, dim etme ve daha aydınlık hale getirme dahil, diğer akıllı ampullerin yaptığı her şeyi yapabilir.