*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
İkili paket E27
Bu 2 tam kısılabilir Philips Hue Beyaz E27 ampul sayesinde akıllı aydınlatma sisteminizi genişletin ve rahat, sıcak beyaz bir parlaklık elde edin. Tam akıllı aydınlatma kontrolünün ve özelliklerin kilidini açmak için Hue Bridge'ye bağlanın.
Ürün özellikleri
- White
- Hue Bridge gereklidir
- 2 x E27 ampul
- Sıcak Beyaz ışık
- Dim edilebilir
- Hue Bridge* ile akıllı kontrol
Akıllı ışıklarla evdeymişsiniz gibi gözüksün
Philips Hue uygulamasını kullanarak, evden uzakta olduğunuzda ışık rutinleri planlayabilirsiniz. Akıllı ışıklarınız seçtiğiniz zamanlarda yanar, bazen de evdeki varlığınızı tam olarak taklit etmek için seçtiğiniz zamandan birkaç dakika önce veya sonra yanar.
Geldiğinizde eviniz ışıl ışıl olsun
Philips Hue uygulamanızı eve yaklaştığınızı anlayacak şekilde ayarlayın. Daha arabadan inmeden veya sokak kapısına gelmeden seçili akıllı ışıklarınız otomatik olarak yanar.
Evden uzakta akıllı ışık kontrolü
Hue uygulaması, evde olmadığınızda bile ışıklarınız üzerinde tam kontrol sağlar. Evinizin her zaman istediğiniz gibi aydınlanmasını sağlamak için uygulamayı kullanarak ışıklarınızı uzaktan açıp kapatın.
Kurulum gerektirmeyen ışık kısma işlevi
Philips Hue ile ışığı sorunsuz biçimde, kablosuz olarak kısın. Ne çok aydınlık ne de çok karanlık. Tam istediğiniz gibi. Kablo kullanmanız, elektrikçi çağırmanız veya kurulum yapmanız gerekmez
Işıkları sesinizle kontrol edin
Hue Bridge'ye bağlandığınızda, ışıklarınızı Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile eşleştirebilir ve yalnızca sesinizi kullanarak ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Basit sesli komutlar ışıkları açıp kapatmanızı, ışıkları kısmanızı veya aydınlatmanızı ve hatta bir ışık sahnesi ayarlamanızı sağlar.
Tam akıllı aydınlatma kontrolü için Hue Bridge'nize bağlanın
Bu ürün, tam akıllı kontrolün ve özelliklerin kilidinin açılması için Hue Bridge ile bağlantı kurulmasını gerektirir. Philips Hue uygulamasını kullanarak ışıklarınızı kontrol edin, zamanlayıcılar, rutinler ayarlayın, ışık ekleyin kaldırın vb. *Hue Bridge ayrı olarak satılır
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
62x110