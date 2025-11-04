Destek
Ön tarafın yakın çekimi Hue White Tek ampul E27

Tek ampul E27

Bu tamamen dim edilebilir akıllı ampul ile evinizde rahat, yumuşak beyaz ışık elde edin. Bluetooth ile bir odada anında kontrol sağlayın ya da tam akıllı aydınlatma özellikler paketinin kilidini açmak için Hue Bridge'e bağlayın.

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White
  • Bluetooth etkin
  • Hue Bridge etkin
  • En fazla 800 lümen*
  • Yumuşak beyaz ışık
  • Bluetooth ile anında kontrol
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Find your product manual

Teknik Özellikler

Ampul boyutları

  • Boyutlar (GxYxD)

    61x110

Dayanıklılık

Çevresel

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Garanti

Işık özellikleri

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ambalaj bilgileri

Güç tüketimi

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Ampul

Kutuda neler var?

Desteklenenler

Diğer