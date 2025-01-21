Hue Essential şerit ışık 5 m
Hue Essential şerit ışık, ışık kalitesinden ödün vermeden evinizin içindeki herhangi bir alana dekoratif aydınlatma getirmenin basit ve erişilebilir yoludur. Essential şerit ışık, her ruh haline veya duruma uyacak şekilde duvarları renkli ışık renkleriyle yıkayarak güzel bir ambiyans yaratıyor. Şerit ışığı TV ünitelerinin arkasına, kitaplıkların altına veya yatak odası mobilyalarının arkasına kolayca yerleştirip gizleyebilirsiniz. Şerit ışığı mükemmel bir şekilde keserek istediğiniz alana uyarlayabilirsiniz. Hue akıllı aydınlatma dünyasına ilk adımı atın; Hue app ile kontrol edin veya akıllı ev asistanıyla sesinizi kullanın, otomasyonları ayarlayın ve düzinelerce ışık sahneleri arasından seçim yapın.
Ürün özellikleri
- Özelleştirilebilir sahneler ve efektler
- RGBIC teknolojisi
- Herhangi bir alana uyacak şekilde kesin
- Hue Bridge ile tüm özellikleri etkin hale getirin
- Uygulama ve ses kontrolü
Hue akıllı aydınlatmanın heyecan verici dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Essential LED şerit ışık serisi, Hue ekosistemine başlamak için kolay, uygun fiyatlı ve eğlenceli bir yol sunar. İster tek bir odaya dekoratif ortam aydınlatması eklemek isteyin ister tüm evinizi aydınlatmak, Hue Essential şerit ışıklar; renkler, sahneler, neonla birleşen eğlenceli efektler ve her alanı bir üst seviyeye taşıyan özelliklerle donatılmıştır. Essential serisi hızlı ve kolay şekilde kurulabilir. Kontrol etmek ve kişiselleştirmek için ödüllü Hue uygulamasını indirin. Essential şerit ışıklar, kurulumunuzu bir sonraki seviyeye taşımaya hazır olduğunuzda Hue'nun gelişmiş ürünleriyle de uyumludur.
Evinizi milyonlarca renkle canlandırın; hangi ortam olursa olsun atmosferi mükemmel şekilde ayarlayın. İster kutlama yapıyor olun, ister sosyalleşin ya da sadece günün yorgunluğunu atın; Hue Essential şerit ışıklar, etkileyici duvar aydınlatma efektleriyle her odayı dönüştürmek için ideal bir tercihtir. Yaratıcı olmak mı istiyorsunuz? Bir adım ileri giderek şerit ışıkları doğrudan aydınlatma olarak kullanın. Neon ışık efektleri; aynaları çerçevelemek, mobilyaları vurgulamak ya da kişisel duvar sanatı oluşturmak için şekiller yaratmanın dikkat çekici bir yoludur. İster dinlenin ister kutlayın, Hue Essential şerit ışıklar her an için mükemmel ortamı oluşturur.
Hue Essential şerit ışıklar, basit aydınlatmanın çok ötesine geçer; yaşam alanınızı canlı ve özelleştirilebilir bir ışık tuvaline dönüştürür. Hue uygulamasındaki Sahne Galerisini keşfedin; burada her ruh haline uygun, özenle seçilmiş renkli ve temalı ışık sahneleri bulabilirsiniz. Savanna gün batımının sakin sıcaklığından Cancun'un canlı pastel tonlarına kadar her an için bir sahne mevcuttur. Ruh halinize uygun hazır bir sahne seçin, kendi sahnenizi tasarlayın veya parıldayan yıldız ışığı ya da şömine sıcaklığı gibi dinamik efektlerle kendinizi ortama kaptırın. Ruh haliniz ne olursa olsun, Essential şerit ışıklar hayal gücünüzün parlamasını sağlar!
Hue Bridge ve Bridge Pro, gelişmiş akıllı aydınlatma özelliklerinden oluşan geniş bir yelpazeyi kullanıma açar. Bunlar arasında etkileyici ışık efektleri, ev eğlence sistemleriyle senkronize çevresel aydınlatma, ışıklar ve kameralarla Hue Secure ev güvenliği entegrasyonu, akıllı asistanlarla sesli kontrol ve birçok akıllı otomasyon bulunur. Bridge Pro, daha hızlı çalışan, daha fazla ışık ve aksesuarı destekleyen ve daha fazla özelliğin kilidini açan en gelişmiş akıllı aydınlatma merkezimizdir. Ödüllü Hue uygulaması, Hue Essential şerit ışıklarınızı ve gelecekte kurulumunuza ekleyeceğiniz diğer Hue ürünlerini düzenlemek, kontrol etmek ve kişiselleştirmek için en sezgisel ve kapsamlı yöntemdir.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Çok Renkli
Renkler
multi
Malzeme
Silikon