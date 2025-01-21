Hue Essential şerit ışık, ışık kalitesinden ödün vermeden evinizin içindeki herhangi bir alana dekoratif aydınlatma getirmenin basit ve erişilebilir yoludur. Essential şerit ışık, her ruh haline veya duruma uyacak şekilde duvarları renkli ışık renkleriyle yıkayarak güzel bir ambiyans yaratıyor. Şerit ışığı TV ünitelerinin arkasına, kitaplıkların altına veya yatak odası mobilyalarının arkasına kolayca yerleştirip gizleyebilirsiniz. Şerit ışığı mükemmel bir şekilde keserek istediğiniz alana uyarlayabilirsiniz. Hue akıllı aydınlatma dünyasına ilk adımı atın; Hue app ile kontrol edin veya akıllı ev asistanıyla sesinizi kullanın, otomasyonları ayarlayın ve düzinelerce ışık sahneleri arasından seçim yapın.