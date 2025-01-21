*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Flux şerit ışık 5 m
Flux şerit Işık, Chromasync™ hassas renk karışımı özelliği sayesinde iç mekanları kusursuz bir renk geçişiyle aydınlatarak mükemmel bir ışık deneyimi sağlar. Özel beyaz ve sıcak LED'lerle, odalarınızın her köşesini beyazın en saf tonlarıyla aydınlatın. Televizyon dolaplarının arkasında, yatak köşelerinde ve kitaplıkların yanında Flux şerit ışığı kullanarak her türlü ruh haline uygun yumuşak ve indirect bir ışık efekti ekleyin. Esnek montajın keyfini çıkarın: Şerit ışığı kesin, uzatın ve her türlü yere uyacak şekilde kullanın. Ödüllü Hue uygulaması ve ses kontrolü ile tam kontrol, özelleştirme ve kişiselleştirilmiş ışık sahneleri elde edin.
Ürün özellikleri
- Customizable scenes and effects
- Chromasync™ precision color blending
- Bright, true white light
- 2000 lumens
- Cuttable, extendable, and reusable
Üstün, zahmetsiz kontrol
İster güzel bir ışık sahnesi oluşturmak ister ruh halinize uygun efektler ayarlamak isterseniz de yalnızca şerit ışıklarınızı kontrol etmek isteyin, tüm bunları Hue uygulaması veya ses kontrolü kullanarak zahmetsizce yapabilirsiniz. Hue Bridge Pro ile tüm Philips Hue Bridge lambalar, ampuller ve akıllı kontrolleri şerit ışıklara entegre edin. Bridge Pro ayrıca dünyanın her yerinden almış olabileceğiniz şerit ışıklarınızın tüm ev kontrolünü yapmanızı sağlar ve otomasyonları planlamanıza olanak tanır.
Üstün ışık, kesinlikle fark edeceksiniz
OmniGlow şerit ışık, sınıfının en iyisi aydınlatma deneyimi sunar. OmniGlow teknolojisi ve LED noktaları gizleyen yapısı ile en kusursuz, en homojen ışığı elde edin Doğrudan aydınlatma olarak parıldayacak kadar cesur olan OmniGlow odanızın tasarımının odak noktası haline gelecek. Üstün lümen çıkışı, onu görev aydınlatması için mükemmel hale getirirken gelişmiş 16 bit çipi ultra pürüzsüz ve doğal, dinamik efektler sağlayarak her türlü iç mekanı fazladan sürükleyici hale getirir.
Her zamankinden daha parlak ve daha beyaz
Her köşeyi parlak, ultra parlak ve gerçek beyaz ışık ile ışıl ışıl yapın. Beyaz ve sıcak beyaz LED'lerle tasarlanan bu şerit ışıklar, beyazın en saf ve en net tonlarını sunar. Ayrıca 6000 lümene kadar ultra parlak çıkışla, görevlerinize odaklanmanıza veya günlük faaliyetlerinize devam etmenize yardımcı olacak güçlü duvar aydınlatması veya işlevsel aydınlatmanın keyfini çıkaracaksınız.
Her türlü iç mekanı süsleyin ve güzelleştirin
Evinizde, odalarınızda mükemmel ambiyansı yakalamak, duvarlarınızı ışıkla boyamak için renkli ya da mükkemmel gerçek beyaz tonları arasında seçiminizi yapın. Chomasync™ teknolojisi, her köşede kusursuz renk geçişleri oluşturmak için hassas ve kusursuz renk karışımı özelliği sunar. Her ruh haline ve her duruma uyacak şekilde güzel ışık sahneleri ve dinamik efektlerle mekanınızı kişiselleştirin. Bunları köşelerden duvarlara, tavanlardan merdivenlere kadar her yere uyacak şekilde kesin.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Renkler
Multi Color
Malzeme
Silikon