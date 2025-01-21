Yaşanması gereken bir şerit ışık! OmniGlow, görünür LED noktaları olmadan düzgün, ultra parlak renkler ve gerçek beyaz ışık sunar; tüm bunlar son teknoloji OmniGlow teknolojisi sayesindedir. Hem ambiyans hem de üstün işlevsel aydınlatma için tasarlanan bu şaheser, mutfağınız, oturma odanız, yatak odanız veya merdiveninizin bir parçası olmayı hak ediyor. Gelişmiş 16 bit çipinin sağladığı süper yumuşak dinamik ve daha doğal efektleri yaşayın. Işık sahnelerini Hue uygulaması ve ses kontrolüyle özelleştirip kişiselleştirin.