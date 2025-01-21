Flux dış mekan şerit ışığı 5 m
Flux Dış mekan şerit ışığı; arka bahçeler, verandalar ve ön sundurmaları canlı bir dekoratif ambiyansla zenginleştirir. Chromasync™ teknolojisi, güzel gradyanlar için hassas renk uyumu sunar. Cepheler, duvarlar ve çitlerde indirect duvar aydınlatma etkisi için şeridi gizleyin. Pratik dış mekan aydınlatması için birden fazla tonda parlak, gerçek beyaz ışığın tadını çıkarın. Smart asistanlar ile Hue uygulaması veya sesli komutlarla kolayca kontrol edilebilen özel dış mekan aydınlatması sahneleri ve dinamik efektler yaratın. Hava koşullarına dayanıklı olan bu ışık şeridinin montajı basittir: Birlikte verilen düşük gerilim güç kaynağı ile standart bir prize takın veya mevcut düşük gerilim kurulumunuza entegre edin.
Ürün özellikleri
- Özelleştirilebilir sahneler ve efektler
- Chromasync™ hassas renk karışımı
- Parlak, gerçek beyaz ışık
- 3000 lümen
- Uygulama ve ses kontrolü
Eksiksiz ve zahmetsiz kontrole sahip olun
İster arka bahçedeki bir parti için güzel bir ışık sahnesi oluşturmak ister verandada akşam yemeği için ruh halinize uygun efektler ayarlamak isterseniz de şerit ışıklarınızı yalnızca işlerinizi halletmenize yardımcı olacak şekilde kontrol etmek isteyin, tüm bunları Hue uygulaması veya ses kontrolünü kullanarak zahmetsizce yapabilirsiniz. Dış mekan şerit ışıklarını, Hue Bridge Pro kullanarak tüm Philips Hue dış mekan ışıklarına entegre edin. Bridge Pro ayrıca dünyanın her yerinden almış olabileceğiniz şerit ışıklarınızın tüm ev kontrolünü yapmanızı sağlar ve otomasyonları planlamanıza olanak tanır.
Neondan bir vaha yaratın
Bükün, şekillendirin. Onu seveceksiniz. Esnek tasarımıyla Neon dış mekan şerit ışığı, canlı neon parıltısıyla arka veya ön bahçenizi eğlenceli bir cennete dönüştürebilir. Göz alıcı olacak şekilde tasarlandı, doğrudan ışığını kullanarak rahat bir salon atmosferinden yıldızların altında çılgın bir dans partisine kadar en iyi havayı yaratın! Chromasync™ teknolojisi ağaçlarınız, bitkileriniz, çeşmeleriniz ve bahçe duvarlarınızda güzel neon gradyanları oluşturmak için hassas renk uyumu sağlar. Hava koşullarına dayanıklı ve montajı kolay: Bu şerit ışığı, birlikte verilen düşük gerilim güç kaynağını kullanarak standard bir prize takın.
Geceyi parlak, gerçek beyaz ışıkla doldurun
Gün ışığını, günbatımından sonra dış mekan şerit ışıklarıyla yaşayın. Özel beyaz ve sıcak beyaz LED'lerle desteklenen saf beyaz tonlarıyla arka bahçenizi, ön bahçenizi ve verandanızı aydınlatın. Gece geç saatlerde bahçe işleri yapmak, hava karardıktan sonra spor yapmak veya barbeküyü hazırlamak için mükemmel olan bu şerit ışıklar, her türlü dış mekan görevi için en üst düzeydeki işlevsel aydınlatmayı sağlar. Saat kaç olursa olsun dış mekandaki vahanız her zamankinden daha parlak bir şekilde ışıldayacak!
Dış mekan alanlarını ışıkla dönüştürün
Hava ister yağmurlu ister güneşli olsun dış mekanlarınızı her mevsim ışıkla doldurun. Geçiş yollarınız, verandalarınız ve bitkilerinizi ışıkla aydınlatarak mükemmel ortamı yaratmak için canlı ruh halinize uygun renklerden veya gerçek beyaz tonlarından birini seçin. Chomasync™ teknolojisi, her köşede kusursuz renk geçişleri oluşturmak için hassas ve tutarlı renk karışımı özelliği sunar. Özelleştirilebilir ışık sahneleri ve dinamik efektlerle arka bahçenizde geçirdiğiniz zamanı büyülü hale getirin. Balkon korkulukları, veranda tavan oyukları ve ön sundurmadaki basamaklara uyacak şekilde tasarlanan, hava koşullarına dayanıklı bu şerit ışıkları, birlikte verilen düşük gerilim güç kaynağı ünitesini kullanarak bir elektrik prizine bağlamanız yeterlidir.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Renkler
Multi Color
Malzeme
Silikon