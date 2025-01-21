Flux şerit Işık, Chromasync™ hassas renk karışımı özelliği sayesinde iç mekanları kusursuz bir renk geçişiyle aydınlatarak mükemmel bir ışık deneyimi sağlar. Özel beyaz ve sıcak LED'lerle, odalarınızın her köşesini beyazın en saf tonlarıyla aydınlatın. Televizyon dolaplarının arkasında, yatak köşelerinde ve kitaplıkların yanında Flux şerit ışığı kullanarak her türlü ruh haline uygun yumuşak ve indirect bir ışık efekti ekleyin. Esnek montajın keyfini çıkarın: Şerit ışığı kesin, uzatın ve her türlü yere uyacak şekilde kullanın. Ödüllü Hue uygulaması ve ses kontrolü ile tam kontrol, özelleştirme ve kişiselleştirilmiş ışık sahneleri elde edin.