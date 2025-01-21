Hue Solo lightstrip 10 metre
Evinizi ve ruh halinizi mükemmel bir aydınlatma deneyimiyle değiştirin. Kurulumu kolay olan 10 metrelik Philips Hue Solo lightstrip, evinizi daha aydınlık hale getirmek için 1700 lümenlik muhteşem ışık çıkışı sağlar. RGBWW LED'lerle aydınlatılan bu ışık şeridi, saf renkler ve saf beyaz ışık yaratır. Güvenliğiniz düşünülerek tasarlanmıştır. Işık şeridiyle rahat bir şekilde etkileşime girmenizi sağlar. Her Philips Hue lightstrip, 2 yıllık garantiyle sunulur.
Ürün özellikleri
- Bükülebilir, kesilebilir ve uzatılamaz
- Ödüllü uygulamamızla kontrol edilebilir
- RGBWW LED'ler ve 1700 lümene kadar
- 10 metre
- Koruyucu silikon kılıf
Işıkları sesinizle kontrol edin
Hue Bridge'ye bağlandığınızda, ışıklarınızı Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile eşleştirebilir ve yalnızca sesinizi kullanarak ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Basit sesli komutlar ışıkları açıp kapatmanızı, ışıkları kısmanızı veya aydınlatmanızı ve hatta bir ışık sahnesi ayarlamanızı sağlar.
Uygulamada ayarlarınızı özelleştirin
Kendi eğlence medya deneyiminizi kendiniz yaratın. Parlaklık ve efektlerin hızı gibi ışık ayarlarını değiştirmek için uygulamayı kullanın ve varsayılan başlangıç ayarlarını tanımlayın.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıkları etkinleştirmek için sisteminize anahtarlar ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple Homekit ve Google Home ile uyumludur.
Akıllı anahtarlar, sensörler ve daha fazlasını ekleyin
Hue akıllı aydınlatma sisteminizi akıllı kısma anahtarları ve hareket sensörleri gibi çeşitli aksesuarlarla zenginleştirin. Hue Bridge'ye en fazla 12 aksesuar bağlayarak evinizi tamamen otomatikleştirin.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Renkler
Multi Color
Malzeme
Silikon