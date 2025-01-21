OmniGlow şerit ışık 3 m
Yaşanması gereken bir şerit ışık! OmniGlow, görünür LED noktaları olmadan düzgün, ultra parlak renkler ve gerçek beyaz ışık sunar; tüm bunlar son teknoloji OmniGlow teknolojisi sayesindedir. Hem ambiyans hem de üstün işlevsel aydınlatma için tasarlanan bu şaheser, mutfağınız, oturma odanız, yatak odanız veya merdiveninizin bir parçası olmayı hak ediyor. CSP (Çip ölçekli paket) ile etkinleştirilen mikro LED'ler sayesinde son derece yumuşak, dinamik ve daha doğal efektler yaşayın. Işık sahnelerini Hue uygulaması ve ses kontrolüyle özelleştirip kişiselleştirin.
Ürün özellikleri
- Özelleştirilebilir sahneler ve efektler
- OmniGlow homojen ışık ve renk karışımı
- Ultra parlak, gerçek beyaz ışık
- 2700 lümen
- Doğrudan ve dolaylı Aydınlatma
Üstün, zahmetsiz kontrol
İster güzel bir ışık sahnesi oluşturmak ister ruh halinize uygun efektler ayarlamak isterseniz de yalnızca şerit ışıklarınızı kontrol etmek isteyin, tüm bunları Hue uygulaması veya ses kontrolü kullanarak zahmetsizce yapabilirsiniz. Hue Bridge Pro ile tüm Philips Hue Bridge lambalar, ampuller ve akıllı kontrolleri şerit ışıklara entegre edin. Bridge Pro ayrıca dünyanın her yerinden almış olabileceğiniz şerit ışıklarınızın tüm ev kontrolünü yapmanızı sağlar ve otomasyonları planlamanıza olanak tanır.
Üstün ışık, kesinlikle fark edeceksiniz
OmniGlow şerit ışık, sınıfının en iyisi aydınlatma deneyimi sunar. OmniGlow teknolojisi ve LED noktaları gizleyen yapısı ile en kusursuz, en homojen ışığı elde edin Doğrudan aydınlatma olarak parıldayacak kadar cesur olan OmniGlow odanızın tasarımının odak noktası haline gelecek. Üstün lümen çıkışı, ışığı görev aydınlatması için mükemmel hale getirirken CSB tabanlı mikro LED'ler (çip ölçekli paket) ultra pürüzsüz ve doğal, dinamik efektler sağlayarak her türlü iç mekanı fazladan sürükleyici hale getirir.
Her zamankinden daha parlak ve daha beyaz
Her köşeyi parlak, ultra parlak ve gerçek beyaz ışık ile ışıl ışıl yapın. Beyaz ve sıcak beyaz LED'lerle tasarlanan bu şerit ışıklar, beyazın en saf ve en net tonlarını sunar. Ayrıca 6000 lümene kadar ultra parlak çıkışla, görevlerinize odaklanmanıza veya günlük faaliyetlerinize devam etmenize yardımcı olacak güçlü duvar aydınlatması veya işlevsel aydınlatmanın keyfini çıkaracaksınız.
Her türlü iç mekanı süsleyin ve güzelleştirin
Evinizde, odalarınızda mükemmel ambiyansı yakalamak, duvarlarınızı ışıkla boyamak için renkli ya da mükkemmel gerçek beyaz tonları arasında seçiminizi yapın. Chomasync™ teknolojisi, her köşede kusursuz renk geçişleri oluşturmak için hassas ve kusursuz renk karışımı özelliği sunar. Her ruh hali ve her durum için uygun, birbirinden güzel ışık sahneleri ve dinamik efektlerle alanınızı kişiselleştirin. Bunları köşelerden duvarlara, tavanlardan merdivenlere kadar her yere uyacak şekilde kesin.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Renkler
Multi Color
Malzeme
Silikon