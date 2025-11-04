PC İçin Hue Play Gradient Lightstrip
Oyun kurulumunuz için reaktif, renkli bir ışık gradyanı elde edin! Hue Play gradient lightstrip'i, birlikte verilen bağlantı parçalarıyla 32 ila 34 inç monitörünüzün arkasına takın. Ekranınızdaki hareketlerin ışıklardaki yansımasını görmek için Hue Sync masaüstü uygulaması ile senkronizasyonu başlatın.
Ürün özellikleri
- 32 ila 34 inç monitörler için üretildi
- Güç kaynağı ve bağlantı parçaları içerir
- Beyaz ve renkli ışığı birleştirir
- Hue Bridge gerektirir
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Tasarım ve kaplama
Renk
Siyah
Renkler
White
Malzeme
Silikon