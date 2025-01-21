Destek
Ön tarafın yakın çekimi LIGHTSTRIPS PC İçin Hue Play Gradient Lightstrip

PC İçin Hue Play Gradient Lightstrip

Oyun kurulumunuz için reaktif, renkli bir ışık gradyanı elde edin! Hue Play gradient lightstrip'i, birlikte verilen bağlantı parçalarıyla 24 ila 27 inç monitörünüzün arkasına takın. Ekranınızdaki hareketlerin ışıklardaki yansımasını görmek için Hue Sync masaüstü uygulaması ile senkronizasyonu başlatın. Hue Bridge dahildir.

Ürün özellikleri

  • 24 ila 27 inç monitörler için üretildi
  • Güç kaynağı ve bağlantı parçaları içerir
  • Beyaz ve renkli ışığı birleştirir
  • Hue Bridge dahildir
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Bir ürün kılavuzu bulun
Üstün ışık deneyimi

Zengin renklerde, yüksek kaliteli ve sorunsuz bir ışık gradyanı elde edin. Lightstrip içerisindeki her renk birbirine doğru doğal bir şekilde akarak benzersiz bir efekt yaratır.

Monitörler için üretildi

Hue Play gradient lightstrip, tek veya üçlü monitör kurulumunuzun arkasına monte edilir ve köşeleri etrafında kolayca bükülür.

Çevre aydınlatmanızı güçlendirin

Diğer renkli Philips Hue ışıklarla birlikte kullanıldığında, çevre aydınlatmasının tüm gücü açığa çıkar.

Kurulumu kolay

Hue Play gradient lightstrip, tek ve üçlü monitör kurulumları için üç boyuta sahiptir ve monitörünüzün arkasına takmanızı kolaylaştıran bağlantı klipsleri içerir.

Birden fazla ışık rengini karıştırın

Renkler birbirine doğru doğal bir şekilde akar, birbirine karışır ve duvara yansıtılarak monitörünüzün arkasında benzersiz bir efekt yaratır.

Deneyimi kişiselleştirin

Her oyun oynadığınızda kişisel bir deneyim elde etmek için uygulamada modlar arasında geçiş yapın, yoğunluğu değiştirin ve kısayollar oluşturun.

