*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Buzzard Duvar Apliği 60 W E27 Ampulsüz
Philips myGarden'ın siyah duvar feneri modeliyle vintage görünümü dışarıya taşıyın. Retro tasarım, dış mekan anlarınızın tadını çıkarmanın şık bir yoludur. Yüksek kaliteli malzemeler ve siyah bitiş, kişisel tarzınıza mükemmel uyum sağlar.
Ürün özellikleri
- Ampul yok
- Siyah
- Su Geçirmez
Hava koşullarına dayanıklı
Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.
Şık ve sıcak bir ortam oluşturun
Bu dış mekan Duvar apliği, dış mekan alanınıza kolaylıkla uyum sağlaması ve her zaman istediğiniz atmosferi sunması için en yeni trendler ve yaşam tarzlarıyla tasarlandı.
Yüksek kaliteli malzemeler
Bu Philips dış mekan lambası, üstün kaplamayla yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Bu da her türlü hava koşulunda korozyona ve lekelere karşı dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü bir ürün sağlar.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Siyah
Malzeme
Alüminyum
Çevresel
Ürünün atılması
(Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Tamamen su geçirmez
Evet
Entegre LED
Hayır
Bahçe alanı
Bahçe alanı
Bahçe ve Teras
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Bahçe ve Teras
Tarz
Klasik
Tip
Duvar Lambaları
Göz Konforu
Hayır
Ekstra Özellikler
Su Geçirmez
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8718696156797
Net ağırlık
0,87 kg
Brüt ağırlık
1,05 kg
Yükseklik
30,8 cm
Uzunluk
14,3 cm
Genişlik
17,8 cm
Malzeme numarası (12NC)
915005309001
Ürün boyutları ve ağırlığı
Net ağırlık
0,867 kg
Yükseklik
29 cm
Uzunluk
13 cm
Genişlik
17,5 cm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
Şebeke elektriği
50 Hz
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı
ampul birlikte verilmez
Armatür/duy
E27
Birlikte verilen ampulün Watt gücü
-
Yedek ampulün maksimum Watt gücü
60
IP koruma sınıfı kodu
IP44
Koruma sınıfı
Sınıf I
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Işık kaynağı sayısı
1
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil