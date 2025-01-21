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Ön tarafın yakın çekimi myGarden Buzzard Duvar Apliği 60 W E27 Ampulsüz

Buzzard Duvar Apliği 60 W E27 Ampulsüz

Philips myGarden'ın siyah duvar feneri modeliyle vintage görünümü dışarıya taşıyın. Retro tasarım, dış mekan anlarınızın tadını çıkarmanın şık bir yoludur. Yüksek kaliteli malzemeler ve siyah bitiş, kişisel tarzınıza mükemmel uyum sağlar.

Ürün özellikleri

  • Ampul yok
  • Siyah
  • Su Geçirmez
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Hava koşullarına dayanıklı

Hava koşullarına dayanıklı

Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Şık ve sıcak bir ortam oluşturun

Bu dış mekan Duvar apliği, dış mekan alanınıza kolaylıkla uyum sağlaması ve her zaman istediğiniz atmosferi sunması için en yeni trendler ve yaşam tarzlarıyla tasarlandı.

Yüksek kaliteli malzemeler

Bu Philips dış mekan lambası, üstün kaplamayla yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Bu da her türlü hava koşulunda korozyona ve lekelere karşı dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü bir ürün sağlar.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

Siyah

Malzeme

Alüminyum

Çevresel

Ürünün atılması

(Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Tamamen su geçirmez

Evet

Entegre LED

Hayır

Bahçe alanı

Bahçe alanı

Bahçe ve Teras

Çeşitli

Özellikle şunlar için tasarlandı:

Bahçe ve Teras

Tarz

Klasik

Tip

Duvar Lambaları

Göz Konforu

Hayır

Ekstra Özellikler

Su Geçirmez

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8718696156797

Net ağırlık

0,87 kg

Brüt ağırlık

1,05 kg

Yükseklik

30,8 cm

Uzunluk

14,3 cm

Genişlik

17,8 cm

Malzeme numarası (12NC)

915005309001

Ürün boyutları ve ağırlığı

Net ağırlık

0,867 kg

Yükseklik

29 cm

Uzunluk

13 cm

Genişlik

17,5 cm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

Şebeke elektriği

50 Hz

Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı

ampul birlikte verilmez

Armatür/duy

E27

Birlikte verilen ampulün Watt gücü

-

Yedek ampulün maksimum Watt gücü

60

IP koruma sınıfı kodu

IP44

Koruma sınıfı

Sınıf I

Değiştirilebilen ışık kaynağı

Evet

Işık kaynağı sayısı

1

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin