*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Puled Zemin Spotları/4.6W GU10 Kazıkları
Siyah renkteki bu orijinal Philips Puled spot lamba, geceleri bahçenize büyüleyici bir görünüm katar. Ailenizle akşam yemeği yerken veya dış mekan buluşmalarınızda bahçenizi canlandırmak için sıcak beyaz ışık efektini kullanır.
Ürün özellikleri
- 2700 K
- Siyah
- Su Geçirmez
Dekoratif dış mekan aydınlatması
Dış mekan aydınlatması yeri geldiğinde bahçenizin veya dış mekanınızın görünümünü iyileştirebilir, göz alıcı özellikleri ön plana çıkarabilir, yolları şık bir şekilde aydınlatabilir veya aileniz ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz unutulmaz akşamlar için mükemmel ambiyansı yaratabilir. Philips myGarden'ı bu yüzden yarattı. Hoş, dekoratif dış mekan aydınlatmalarının yer aldığı bu seri, dış alanınızdan kendi tarzınıza göre en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak zarafet ve işlevselliği sunuyor.
Yumuşak sıcak beyaz ışık
Sıcak beyaz ışıkla hoş bir ortam oluşturun. Günlük faaliyetlerinize uyum sağlayan akıllı bir ışık.
Dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır - IP44 su geçirmezlik
Bu Philips dış mekan lambası, özellikle nemli dış mekanlar için tasarlanmıştır. Lambanın su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu dış mekan lambası IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için idealdir.
Yüksek kaliteli alüminyum ve gerçek cam
Bu Philips lamba dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması sayesinde bahçenizi geceler boyunca aydınlatır. Yüksek kaliteli döküm alüminyum ve gerçek camdan üretilmiştir.
Ayarlanabilir spot lamba başlığı
Lambanın spot başlığını ayarlayarak, döndürerek veya eğerek ışığı istediğiniz yere kolayca yönlendirebilirsiniz.
Her uygulama için kolay kurulum
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Siyah
Malzeme
Alüminyum
Cam