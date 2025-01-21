Destek
Ön tarafın yakın çekimi myGarden Puled Zemin Spotları/4.6W GU10 Kazıkları

Puled Zemin Spotları/4.6W GU10 Kazıkları

Siyah renkteki bu orijinal Philips Puled spot lamba, geceleri bahçenize büyüleyici bir görünüm katar. Ailenizle akşam yemeği yerken veya dış mekan buluşmalarınızda bahçenizi canlandırmak için sıcak beyaz ışık efektini kullanır.

Ürün özellikleri

  • 2700 K
  • Siyah
  • Su Geçirmez
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Bir ürün kılavuzu bulun

Dekoratif dış mekan aydınlatması

Dış mekan aydınlatması yeri geldiğinde bahçenizin veya dış mekanınızın görünümünü iyileştirebilir, göz alıcı özellikleri ön plana çıkarabilir, yolları şık bir şekilde aydınlatabilir veya aileniz ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz unutulmaz akşamlar için mükemmel ambiyansı yaratabilir. Philips myGarden'ı bu yüzden yarattı. Hoş, dekoratif dış mekan aydınlatmalarının yer aldığı bu seri, dış alanınızdan kendi tarzınıza göre en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak zarafet ve işlevselliği sunuyor.

Yumuşak sıcak beyaz ışık

Sıcak beyaz ışıkla hoş bir ortam oluşturun. Günlük faaliyetlerinize uyum sağlayan akıllı bir ışık.

Dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır - IP44 su geçirmezlik

Dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır - IP44 su geçirmezlik

Bu Philips dış mekan lambası, özellikle nemli dış mekanlar için tasarlanmıştır. Lambanın su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu dış mekan lambası IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için idealdir.

Yüksek kaliteli alüminyum ve gerçek cam

Bu Philips lamba dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması sayesinde bahçenizi geceler boyunca aydınlatır. Yüksek kaliteli döküm alüminyum ve gerçek camdan üretilmiştir.

Ayarlanabilir spot lamba başlığı

Ayarlanabilir spot lamba başlığı

Lambanın spot başlığını ayarlayarak, döndürerek veya eğerek ışığı istediğiniz yere kolayca yönlendirebilirsiniz.

Her uygulama için kolay kurulum

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

  • Renk

    Siyah

  • Malzeme

    Alüminyum

    Cam

Dayanıklılık

Çevresel

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Bahçe alanı

Işık özellikleri

Çeşitli

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Diğer

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin