Ön tarafın yakın çekimi Smart button Smart button

Smart button

Pürüzsüz ve şık tasarımlı bu daha büyük smart button, günün saatine göre sahneleri tetiklemenize ya da bir seçenek içerisinde dolaşmanıza olanak tanır. Bunu basılı tutarak ışıklarınızı dim edebilir veya parlaklığını artırabilir, hatta bir otomasyon başlatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ürün özellikleri

  • Tüm Hue ışıklarını kontrol eder
  • Bir otomasyonu tetikleyin
  • Pille çalışır
  • ⌀45 mm
Bir ürün kılavuzu bulun
Yalnızca smart button'a basarak ışıklarınızı kontrol edebilir, hatta bir otomasyonu tetikleyebilirsiniz.

Smart button'ınızı günün saatine göre sahneleri ayarlayacak veya özel bir seçim içerisinde dolaşacak şekilde programlayın.

Smart button'a basarak bir zamanlayıcı başlatın veya Dışarıdayken evdeymiş görüntüsü verme ya da Uykuya geçiş gibi bir otomasyonu tetikleyin.

Kolay erişim için smart button'ı duvara monte edin, uzaktan kumanda olarak kullanın veya herhangi bir manyetik yüzeye yerleştirin.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

  • Renk

    White

  • Malzeme

    Sentetik

Çevresel

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Garanti

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ambalaj bilgileri

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Ampul

Anahtar

Desteklenenler

Diğer