Smart button
Pürüzsüz ve şık tasarımlı bu daha büyük smart button, günün saatine göre sahneleri tetiklemenize ya da bir seçenek içerisinde dolaşmanıza olanak tanır. Bunu basılı tutarak ışıklarınızı dim edebilir veya parlaklığını artırabilir, hatta bir otomasyon başlatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ürün özellikleri
- Tüm Hue ışıklarını kontrol eder
- Bir otomasyonu tetikleyin
- Pille çalışır
- ⌀45 mm
Yalnızca smart button'a basarak ışıklarınızı kontrol edebilir, hatta bir otomasyonu tetikleyebilirsiniz.
Smart button'ınızı günün saatine göre sahneleri ayarlayacak veya özel bir seçim içerisinde dolaşacak şekilde programlayın.
Smart button'a basarak bir zamanlayıcı başlatın veya Dışarıdayken evdeymiş görüntüsü verme ya da Uykuya geçiş gibi bir otomasyonu tetikleyin.
Kolay erişim için smart button'ı duvara monte edin, uzaktan kumanda olarak kullanın veya herhangi bir manyetik yüzeye yerleştirin.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Sentetik