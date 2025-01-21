Pürüzsüz ve şık tasarımlı bu daha büyük smart button, günün saatine göre sahneleri tetiklemenize ya da bir seçenek içerisinde dolaşmanıza olanak tanır. Bunu basılı tutarak ışıklarınızı dim edebilir veya parlaklığını artırabilir, hatta bir otomasyon başlatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.