Tüm Hue ürünleri aynı kolay QR kod kurulumunu izler, böylece tüm Hue cihazlarınızı aynı anda tarayabilir ve ayarlayabilirsiniz.
How to set up a Hue Bridge Pro
Önce bunu okuyun!
1. Köprüyü henüz takmayın.
QR kodunu taratmanız gerekecek, bu nedenle kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.
2. Ekleyeceğiniz birden fazla Hue cihazınız var mı?
Hepsini bir arada tutun! Aynı adımda tüm QR kodlarını tarayacaksınız.
3. Hue uygulamanız var mı?
Telefonunuzun uygulama mağazasından indirin.
Bridge Pro kurulum talimatları
1. Hue uygulamasını açın.
Eğer ilk defa açıyorsanız, bir Köprü eklemek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Evet'e dokunun.
Atla'ya dokunduysanız endişelenmeyin! Ayarlar'ı açın, Cihazlar'a dokunun ve ardından mavi artı (+) simgesine dokunun.
2. QR kodunu tarayın.
Başarılı bir şekilde tarandıktan sonra İleri'ye dokunun.
Not: Ürününüzün QR kodu yoksa Yardıma ihtiyacım var'ı, ardından QR kodu yok'u, sonra da Bridge pro'yu seçin.
3. Hue Bridge Pro'nuzu Wi-Fi üzerinden (bu durumda verilen Ethernet kablosunu kullanmayın) veya Ethernet kablosunu kullanarak nasıl bağlamak istediğinizi seçin.
Hue Bridge Pro'nuzu sağlanan USB-C güç kablosuyla çalıştırın, şimdi uygulama size son adımları açıklayacaktır.
Yardım mı lazım?
SSS bölümümüze göz atın veya Destek ekibiyle iletişime geçin.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.