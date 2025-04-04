Destek

Bir Hue ampulü veya lambası nasıl kurulur?

Tüm Hue ürünleri aynı kolay QR kod kurulumunu izler, böylece tüm Hue cihazlarınızı aynı anda tarayabilir ve ayarlayabilirsiniz.

Önce bunu okuyun!

1. Işıkları henüz takmayın.
QR kodlarını taratmanız gerekeceğinden, bunları kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.

2. Ekleyeceğiniz birden fazla Hue cihazınız var mı?
Hepsini bir arada tutun! Aynı adımda tüm QR kodlarını tarayacaksınız.

3. Hue uygulamanız var mı?
Telefonunuzun uygulama mağazasından indirin.

Bir Hue Bridge ile bağlanma
Köprü Olmadan Bağlanın

Ampul ve lamba kurulum talimatları

Köprünüz bağlanmalı ve Hue uygulamanıza eklenmelidir. 

Bunu henüz yapmadın mı? Hue Bridge'in nasıl kurulacağını öğrenin.

 

1. Hue uygulamasını açın.

2. Ana Sayfa sekmenizde, üç nokta (…) simgesine dokunun. Ardından, Cihaz ekle öğesine dokunun

Hue uygulaması, üç nokta simgesi üzerinde gösterge ile Ana Sayfa sekmesini görüntüler, Hue uygulaması, Cihaz ekle üzerinde gösterge ile üç nokta menüsünü görüntüler

Not: Ayrıca Ayarlar sekmesini açabilir ve ardından Cihazlar'a dokunabilirsiniz. Sağ üst köşedeki mavi artı (+) simgesine dokunun.

Hue uygulamasında Ayarlar sekmesi Cihazlar üzerinde gösterge ile görüntüleniyor, Hue uygulamasında Cihazlar menüsü mavi artı (ekle) simgesi üzerinde gösterge ile görüntüleniyor

3. Akıllı düğmeyi eklemek için bir Oda seçin.

Hue uygulaması, kullanıcıya bir Oda seçmesini söyleyen Odaya cihaz ekle ekranını görüntülüyor

4. QR kodunu tarayın.
     Ekleyeceğiniz daha fazla Hue cihazınız varsa, onları da tarayın. Cihazlarınız başarıyla tarandıktan sonra Sonraki öğesine dokunun.

Not: Ürününüzün QR kodu yoksa, seri numarasını arayarak veya kullanarak eklemek için QR kodu yok öğesine dokunun.

Hue uygulaması QR kodunu tara düğmesi üzerinde gösterge bulunan Cihaz ekle ekranını görüntülüyor, Hue uygulaması Sonraki düğmesi üzerinde gösterge bulunan QR kodlarını tara ekranını görüntülüyor

5. Işıklarınızı takın ve çalıştırın.
    Kurulduktan sonra, seçtiğiniz Odadaki ışıkları görmek için Sonraki öğesine dokunun.
        

Hue uygulaması, Sonraki düğmesinin üzerindeki gösterge ile hangi cihazların tarandığını gösteriyor, Hue uygulaması eklenen cihazları gösteren onay ekranını görüntülüyor

6. Işıklarınıza isim verin. 
    Ardından, eklediğiniz ışıkların her biri için simgeleri adlandırabilir ve seçebilirsiniz.
        

Hue uygulaması, Sonraki düğmesinin üzerindeki gösterge ile hangi cihazların tarandığını gösteriyor, Hue uygulaması eklenen cihazları gösteren onay ekranını görüntülüyor

Bluetooth kurulum talimatları

1. Mobil cihazınızda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.

iPhone Denetim Merkezi'ni gösteriyor, iPhone Hue uygulaması ayarlarını görüntülüyor

2. Hue uygulamasını açın.

3. Ayarlar sekmesini açın ve ardından Cihazlar öğesine dokunun. Sağ üst köşedeki mavi artı (+) simgesine dokunun.

4. QR kodunu tarayın. 
    Ekleyeceğiniz daha fazla Hue cihazınız varsa, bunları tek tek tarayıp ayarlayabilirsiniz.

Not: Ürününüzün QR kodu yoksa, seri numarasını arayarak veya kullanarak eklemek için QR kodu yok öğesine dokunun.

Yardım mı lazım?

SSS bölümümüze göz atın veya Destek ekibiyle iletişime geçin. 

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin