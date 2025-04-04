Tüm Hue ürünleri aynı kolay QR kod kurulumunu izler, böylece tüm Hue cihazlarınızı aynı anda tarayabilir ve ayarlayabilirsiniz.
Bir Hue ampulü veya lambası nasıl kurulur?
Önce bunu okuyun!
1. Işıkları henüz takmayın.
QR kodlarını taratmanız gerekeceğinden, bunları kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.
2. Ekleyeceğiniz birden fazla Hue cihazınız var mı?
Hepsini bir arada tutun! Aynı adımda tüm QR kodlarını tarayacaksınız.
3. Hue uygulamanız var mı?
Telefonunuzun uygulama mağazasından indirin.
Bir Hue Bridge ile bağlanma
Ampul ve lamba kurulum talimatları
Köprünüz bağlanmalı ve Hue uygulamanıza eklenmelidir.
Bunu henüz yapmadın mı? Hue Bridge'in nasıl kurulacağını öğrenin.
1. Hue uygulamasını açın.
2. Ana Sayfa sekmenizde, üç nokta (…) simgesine dokunun. Ardından, Cihaz ekle öğesine dokunun
Not: Ayrıca Ayarlar sekmesini açabilir ve ardından Cihazlar'a dokunabilirsiniz. Sağ üst köşedeki mavi artı (+) simgesine dokunun.
3. Akıllı düğmeyi eklemek için bir Oda seçin.
4. QR kodunu tarayın.
Ekleyeceğiniz daha fazla Hue cihazınız varsa, onları da tarayın. Cihazlarınız başarıyla tarandıktan sonra Sonraki öğesine dokunun.
Not: Ürününüzün QR kodu yoksa, seri numarasını arayarak veya kullanarak eklemek için QR kodu yok öğesine dokunun.
5. Işıklarınızı takın ve çalıştırın.
Kurulduktan sonra, seçtiğiniz Odadaki ışıkları görmek için Sonraki öğesine dokunun.
6. Işıklarınıza isim verin.
Ardından, eklediğiniz ışıkların her biri için simgeleri adlandırabilir ve seçebilirsiniz.
Köprü Olmadan Bağlanın
Bluetooth kurulum talimatları
1. Mobil cihazınızda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
2. Hue uygulamasını açın.
3. Ayarlar sekmesini açın ve ardından Cihazlar öğesine dokunun. Sağ üst köşedeki mavi artı (+) simgesine dokunun.
4. QR kodunu tarayın.
Ekleyeceğiniz daha fazla Hue cihazınız varsa, bunları tek tek tarayıp ayarlayabilirsiniz.
Not: Ürününüzün QR kodu yoksa, seri numarasını arayarak veya kullanarak eklemek için QR kodu yok öğesine dokunun.
Yardım mı lazım?
SSS bölümümüze göz atın veya Destek ekibiyle iletişime geçin.
Philips Hue uygulaması SSS bölümünü okuyun >
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.