Hue ürünlerinin büyük çoğunluğu Hue MotionAware™ teknolojisini desteklemektedir. Ancak bazı cihazlar, yeni özellikler için bellek kapasitesi olmayan eski modeller oldukları veya işlevlerinin doğası gereği bu özellikle verimli bir şekilde çalışamadıkları için (örneğin, pille çalışan bazı aksesuarlarda pilin daha hızlı tükenmesi) MotionAware™ teknolojisini desteklemeyebilir. Aşağıdaki liste Hue MotionAware™'ı desteklemeyen cihazları ve model kimliklerini göstermektedir. Cihazlarınızın bu model kimliklerine sahip olup olmadığını Hue Uygulaması'nda Ayarlar > Yazılım güncellemesi'ne giderek kontrol edebilirsiniz.
Hue cihazlarım MotionAware™ kullanabilir mi?
|Ürün türü
|Model Kimliği
|Go masa lambası
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue Color Downlight
|LCT002
|Hue Renkli Lamba
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Dimmer Switch
|RWL020, RWL021, RWL022
|Akıllı Buton
|ROM001, RDM003, RDM005
|Duvar Anahtarı Modülü
|RDM001, RDM004
|Tap Dial Switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Friends of Hue Anahtarlar
|FOHSWITCH
|İç Mekan Hareket Sensörü
|SML001, SML003
|Dış Mekan Hareket Sensörü
|SML002, SML004
|Temas Sensörü
|SOC001
|Kamera / Kapı Zili
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|3. taraf cihazları (Hue veya Friends of Hue dışı)
|(Birden fazla olası)
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.