Hue ürünlerinin büyük çoğunluğu Hue MotionAware™ teknolojisini desteklemektedir. Ancak bazı cihazlar, yeni özellikler için bellek kapasitesi olmayan eski modeller oldukları veya işlevlerinin doğası gereği bu özellikle verimli bir şekilde çalışamadıkları için (örneğin, pille çalışan bazı aksesuarlarda pilin daha hızlı tükenmesi) MotionAware™ teknolojisini desteklemeyebilir. Aşağıdaki liste Hue MotionAware™'ı desteklemeyen cihazları ve model kimliklerini göstermektedir. Cihazlarınızın bu model kimliklerine sahip olup olmadığını Hue Uygulaması'nda Ayarlar > Yazılım güncellemesi'ne giderek kontrol edebilirsiniz.