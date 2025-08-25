Destek

Hue cihazlarım MotionAware™ kullanabilir mi?

Hue ürünlerinin büyük çoğunluğu Hue MotionAware™ teknolojisini desteklemektedir. Ancak bazı cihazlar, yeni özellikler için bellek kapasitesi olmayan eski modeller oldukları veya işlevlerinin doğası gereği bu özellikle verimli bir şekilde çalışamadıkları için (örneğin, pille çalışan bazı aksesuarlarda pilin daha hızlı tükenmesi) MotionAware™ teknolojisini desteklemeyebilir. Aşağıdaki liste Hue MotionAware™'ı desteklemeyen cihazları ve model kimliklerini göstermektedir. Cihazlarınızın bu model kimliklerine sahip olup olmadığını Hue Uygulaması'nda Ayarlar > Yazılım güncellemesi'ne giderek kontrol edebilirsiniz. 

Ürün türü Model Kimliği
Go masa lambası 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Color Downlight LCT002
Hue Renkli Lamba LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Dimmer Switch RWL020, RWL021, RWL022
Akıllı Buton ROM001, RDM003, RDM005
Duvar Anahtarı Modülü RDM001, RDM004
Tap Dial Switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Friends of Hue Anahtarlar FOHSWITCH
İç Mekan Hareket Sensörü SML001, SML003
Dış Mekan Hareket Sensörü SML002, SML004
Temas Sensörü SOC001
Kamera / Kapı Zili CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
3. taraf cihazları (Hue veya Friends of Hue dışı) (Birden fazla olası)

