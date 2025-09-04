Son güncelleme: Eylül 2025
1. Bu belgenin kapsamı ve ilişkimiz.
a. Bu Hue Kullanım Koşulları'nı ("Koşullar") okumak istemediğinizi biliyoruz ancak bu koşulların anlaşılması, bizden beklentilerinizi ve bizim sizden beklediğimiz gereksinimleri öğrenmeniz açısından önemlidir.
b. Bizimle olan ilişkiniz: Bu Koşullar, sizinle aramızdaki ilişkiyi belirler. "biz", "bize" veya "bizim" ifadeleri, Philips Hue ürünlerinin arkasındaki şirket olan Hollanda Ticaret Odası sicil numarası 17061150, Vergi numarası NL009076992B01 olan ve High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Hollanda adresinde bulunan Signify Netherlands B.V. anlamına gelir.
c. Kapsamdaki hizmetler: Hizmetler Philips Hue ve Hue ürünlerine ("Ürünler") yönelik olup ürünlerde yerleşik olarak bulunan yazılıma erişmenizi ve bunu kullanmanızı, akıllı telefon veya tabletinizden uygulamamıza erişmenizi ve bunu kullanmanızı, web sitemiz ve uygulamamız yoluyla ürünler için erişilebilir olan hizmetleri ve özellikleri içerir. Bunların tümü "Hizmetler" olarak adlandırılır. Ürünler, yalnızca normal koşullar ve kullanım altında ev içi kullanım için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
d. Yaş gereksinimleri: Yasal olarak sözleşme yapabilecek yaşta veya daha büyük değilseniz bu Koşulları kabul etmeniz, Hizmetleri kullanmanız ve kullanıcı hesabı oluşturmanız için ebeveyninizin veya yasal vasinizin iznini almanız gerekir.
e. Burada belirtilmeyenler: Bir Ürün satın alma işleminiz, Ürünü satın aldığınızdaki geçerli satış koşulları kapsamındadır ve ikamet ettiğiniz ülkede tüketici olarak sahip olduğunuz yasal garanti haklarına sahip olursunuz. Hizmetlerin belirli özellikleri, ilave koşullara tabidir ve bu koşullar bu özelliklerle birlikte size sağlanacaktır.
f. Üçüncü Taraf Devreye Alma: Eğer Ürünlerinizi bir üçüncü taraf devreye alma hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla, belirli bir standart (Matter, Zigbee), Apple Home Uygulaması veya başka bir yöntemle (örneğin, Ürünleri diğer akıllı ev cihazlarıyla kontrol etmek için) devreye almayı seçerseniz ("Üçüncü Taraf Devreye Alma"), bu işlemin bir parçası olarak bu Koşullar'ı kabul etmiş sayılırsınız. Bu tür bir Üçüncü Taraf Devreye Alma yoluyla, ilgili Hizmet kısıtlamaları da dahil olmak üzere bu Koşullar'a bağlı olursunuz. Üçüncü taraf devreye alma hizmeti sağlayıcısının sistemine bir Ürün entegre edildikten sonra, hanenizdeki diğer bireylerin (ilave) Ürünler eklemesi mümkün olabilir. Bu nedenle, hanenizde Ürünleri kullanan tüm kullanıcıların bu Koşullar hakkında bilgilendirildiğinden ve bunlara uyduğundan emin olma sorumluluğu tamamen size aittir. Bu Kullanım Koşulları’na şahsen onay vermemiş kişiler tarafından Ürünlerin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir sonuca ilişkin sorumluluğu veya yükümlülüğü reddederiz.
2. Hizmetleri kullanma.
a. Hizmetleri kullanma izni: Size sahip olduğunuz, denetlemeye ve izlemeye yetkili olduğunuz Ürünleri denetlemek ve izlemek amacıyla Hizmetleri kullanma izni veririz.
b. Kullanıcı Hesabı kaydetme: Hizmetleri kullanmak için bir kullanıcı hesabınızın olması gerekebilir. Bilgilerinizin (kullanıcı hesabı oluştururken kullanılan) doğruluğunun ve hesabı güvenli tutmak için gereken adımların sorumluluğu size aittir. Gizliliğinizle ilgili daha fazla bilgi için 5. bölüme bakın.
c. Bireyleri yetkilendirebilirsiniz: Yönetici hesabınız varsa (bu tür kullanıcılara "Yönetici" veya "Sorumlu" diyoruz), Hizmetlerin izin verdiği şekilde, kullanıcı hesabı olan diğer bireylere Ürünlere ve Hizmetlere erişme, bunları kullanma, izleme ve kontrol etme yetkisi verebilirsiniz. Bu bireylere "Yetkilendirilen Kullanıcılar" adını veririz. Ürünleriniz ve Hizmetlerinize erişme yetkisini yalnızca güvendiğiniz kişilere vermelisiniz.
d. Hizmetleri iyileştirme:
• Hizmetleri ve Ürünleri sürekli olarak iyileştirmeye çalıştığımız için zaman içinde değişebilirler. Hizmetleri (hata) düzeltmeler ve değişiklikler sunarak, yeni özellikler ve işlevler ekleyerek, bir özelliği ve işlevi, bileşeni ya da içeriği değiştirerek veya kaldırarak (geçici ya da kalıcı olarak), belirli özelliklere sınırlamalar getirerek ya da Hizmetlerin bazı kısımlarına ya da tamamına erişimi kısıtlayarak güncelleyebiliriz. Bu güncellemelerin veya değişikliklerin tamamına "Güncellemeler" adı verilir.
• Bazı durumlarda güncellemeler, daha eski donanım cihazlarının, üçüncü taraf hizmetlerinin, yazılım yapılandırmalarının ve kurulumlarının Hizmetlerle birlikte çalışmamasına neden olabilir ve Hizmetleri kullanmaya devam edebilmek için bu cihazları, hizmetleri, yapılandırmaları veya kurulumları yükseltmeniz veya değiştirmeniz gerekebilir.
• Destek Sonu politikamız www.philips-hue.com/endofsupportpolicy adresindeki web sitemizde size ayrı şekilde sunulmuştur. Destek Sonu politikamız ve tarafımızdan Ürünle birlikte size sunulan garanti arasında herhangi bir farklılık varsa ya da Destek Sonu politikası uyarınca belirtilen garanti süresi içinde Ürünlere sunduğumuz destek sona eriyorsa bu durumda Destek Sonu politikası bu garanti şartlarının yerine geçer.
• Güncellemeler, ilave bir bildirim olmadan ya da sizden ilave bir izin almadan otomatik olarak yapılabilir. Bu otomatik Güncellemelere izin verirsiniz. Bu Güncellemelerin otomatik olarak yüklenmesini istemiyorsanız uygulamanın ayarlarında bunu belirtebilirsiniz. Ayrıca, Güncellemeleri sizin yüklemenizi isteyebiliriz ve bunu yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. Güncellemeleri yüklememeniz durumunda risklere (güvenlik riskleri gibi) maruz kalabilirsiniz ve size Hizmet sağlama yükümlülüğümüz ve becerimiz bu durumdan etkilenerek sınırlanabilir.
e. Hizmetlerin bağlı olduğu durumlar: Hizmetlerin doğru şekilde çalışması Wi-Fi ağınız, etkin kablosuz cihazınız (akıllı telefon veya tablet gibi) ve (belirli Ürünler için) geniş bant internet erişiminiz gibi üçüncü taraf cihazlar ve hizmet sağlayıcılar tarafından verilerin iletilmesine bağlıdır. Signify bu üçüncü taraf cihazlar ve hizmetlerden, uyumluluklarından, Ürün ve Hizmetlerle doğru yapılandırılmalarından ve ilgili maliyetlerden sorumlu değildir ve bunlar üzerinde bir denetimi yoktur. Bu cihazlar veya hizmetler kesintiye uğrarsa, gecikirse, reddedilirse veya başka bir nedenle sınırlandırılırsa Hizmetler bu süre boyunca güvenilir ve kullanılır olmayabilir. Bu üçüncü taraf cihazlarına ve hizmetlerine ilişkin tüm ücretlerden siz sorumlusunuz. Özellikle, kaydedilen videoların yayınlanması ve izlenmesi ekstra ve dikkate değer ücretlere neden olabilir.
f. Davranışlarınız: Hizmetlerin sağlanmasında, Hizmetlerin herkes için sürdürülmesini isteriz. Bu nedenle, davranış kurallarına uymanız gerekir:
• ihracat kontrolü ve yaptırımları, gizlilik ve fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere geçerli yasalara uyma
• Hizmetlere zarar vermeme, kurcalamama, kötüye kullanmama veya kesintiye uğratmama.
• ABD Hükümeti ambargosuna tabi olan veya ABD Hükümeti tarafından "terörist destekçisi" olarak belirlenmiş bir ülkede olmadığınızı ve ABD Hükümeti tarafından belirtilen herhangi bir yasak ya da kısıtlı taraf listesinde yer almadığınızı beyan ve garanti edersiniz.
g. Sesli ve/veya görüntülü içerikle kullanma: Lütfen Ürünlerin belirli video ve/veya sesli içerikle birlikte kullanımının rahatsızlığa neden olabilecek bazı ışık birleşimleri oluşturabileceğini unutmayın. Böyle durumlarda lütfen Ürününüzü bu tür içerikle senkronize etmeye devam etmeyin.
h. İlave ürünler gerekli olabilir: Bazı Ürünlerin kullanımı için kullanım talimatlarında belirtildiği gibi ilave Ürünlerin kullanımı gerekli olabilir.
i. Hizmetlerle ilgili iletişimler: Bazen size web sitemiz veya uygulamamız aracılığıyla duyurular ve başka bilgiler göndeririz. Ürünler, Hizmetler veya bu Koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen müşteri hizmetleri kanallarımız yoluyla bize ulaşın.
j. Geri bildirim: Hizmetler ve Ürünlerle ilgili geri bildirimleriniz bizim için önemlidir. Bize geri bildirimde bulunmayı tercih ederseniz hiçbir yükümlülüğünüz olmadan geri bildirimlerinizle ilgili harekete geçeriz.
k. Güvenlik açıkları: Kablosuz bağlantılara veya internet bağlantılarına dayanan veya herhangi bir ağa (bulut depolama gibi) bağlı herhangi bir Ürün güvenli olmayabilir ve kötü amaçlı yazılım ve casus yazılım çeşitleri tarafından kötüye kullanılabilir veya saldırıya uğrayabilir ("Güvenlik Açıkları"). Güvenlik Açıkları, kötü niyetli bir kişi için sisteminizi veya ilgili Ürünleri kurma veya devre dışı bırakma yeteneği sağlayan bir ağ geçidi sağlayabilir; verilerinizi veya başkalarının verilerini görüntüleme, çıkarma, değiştirme, yok etme, çalma, ifşa etme; faaliyetlerinizi ve başkalarının faaliyetlerini izleme ve/veya casusluk yapma; internet ve ağ kesintilerine neden olma; başkalarının hesabınıza kasıtsız veya yetkisiz erişim sağlama ve başka şekilde insanları, mülkiyeti veya verileri riske atma gibi hallere sebep olabilir. Hizmetlerin güvenli olduğuna ve/veya Hizmetlerin Güvenlik Açıklarına sahip olmadığına veya bunlardan etkilenmediğine dair hiçbir garanti veya beyanda bulunmayız.
l. Makul kontrolümüz dışında: Mücbir nedenler, doğal afetler, terörizm, ayaklanmalar veya savaş da dahil olmak üzere makul kontrolümüz dışındaki koşullardan kaynaklanan arıza veya gecikmeden tarafınıza karşı herhangi bir sorumluluğumuz söz konusu olmayacaktır.
m. Yapay Zeka Özellikleri: "Yapay Zeka Özellikleri" Ürünlere veya Hizmetlere entegre edilmiş yapay zeka işlevlerini ifade eder. Belirli görevleri yerine getirmek amacıyla Yapay Zeka Özellikleri ekleyebiliriz. Bunları tanıttığımızda nasıl çalıştıkları, sınırlamaları ve herhangi bir kısıtlama hakkında sizi bilgilendireceğiz. Yapay Zeka Özelliklerinin ne kadar iyi çalıştığı, kullandıkları verilerin kalitesine ve erişilebilirliğine bağlıdır. Her zaman beklendiği gibi çalışmayabilirler ve her zaman iyi performans göstermelerini, doğru veya güvenilir olmalarını garanti edemeyiz. Yanlış, eksik veya şaşırtıcı sonuçlar verebilirler. Yapay Zeka Özelliklerini, sunduğumuz talimatlara göre kullanmalı ve yasa dışı veya yasaklanmış faaliyetler için kullanmamalısınız.
3. Bilgileriniz.
a. Kullanıcı Gönderimleri ve Cihaz Verileri: Hizmetlerden bazıları, sizin ve yetkilendirilen kullanıcıların bilgileri Hizmetlerde veya Hizmetler aracılığıyla çeşitli yollarla depolamasına veya başka şekilde sağlamasına izin verebilir. Bu bilgilere "Kullanıcı Gönderimleri" adını veriyoruz. Kullanıcı Gönderimleri sağlamayı tercih ederseniz lütfen aşağıdaki hakları vermek için gerekli haklara sahip olduğunuzdan ve bunun yasal olduğundan emin olun. Ayrıca, Hizmetler bize Ürünleri ve çeşitli cihazları, üçüncü taraf hizmetlerini veya Hizmetlere bağladığınız uygulamaları kullanımınız hakkında, genellikle otomatik bir şekilde, bilgi sağlayacaktır. Bu bilgilere "Cihaz Verileri" adını veriyoruz. Kullanıcı Gönderileriniz ve Cihaz Verileriniz size aittir; bu da, bu verilere ilişkin sahip olduğunuz mülkiyet haklarını korumaya devam ettiğiniz anlamına gelir.
b. Bilgilerinizi kullanma izni: Aşağıda 55. bölümde belirtilen gizlilik haklarınıza ve Avrupa Birliği'nde bulunuyorsanız ayrıca Veri Bildirimi'ne (aşağıda tanımlandığı şekilde) tabi olarak, Hizmetleri kullandığınızda bize (ve lisans verenlerimiz, ekosistem ortaklarımız ile yüklenicilerimize) aşağıdakileri yapma izni veren dünya genelinde (yani dünyanın her yerinde) geçerli ve telifsiz (ücretsiz) lisans vermiş olursunuz:
• Kullanıcı Gönderimlerinizi ve Cihaz Verilerinizi barındırma, yeniden üretme, dağıtma, değiştirme, iletme ve kullanma; ör. sistemlerimize kaydetme ve erişilebilir hale getirme ve
• Yetkilendirilen Kullanıcılara ve Üçüncü Taraf Ürünleri ile Hizmetlerine (aşağıda tanımlandığı şekilde) Kullanıcı Gönderimleri ve Cihaz Verilerinize erişim izni verme,
• Ürünleri ve Hizmetleri (Güncellemeler oluşturma dahil) çalıştırma ve iyileştirme;
• yeni teknolojiler, ürünler ve hizmetler geliştirme ve
• https://www.philips-hue.com/privacy ("Gizlilik Bildirimi") kısmında bulunan geçerli Gizlilik Bildirimimizde açıklanan diğer amaçlar için.
Avrupa Birliği'nde bulunuyorsanız, Ürünleri veya Hizmetleri kullanımınız yoluyla üretilen her türlü Ürün Verisi ve İlgili Hizmet Verisini (AB Veri Yasası – (AB) 2023/2854 sayılı Tüzük’te tanımlandığı şekilde) yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz. Cihaz Verileri ve Kullanıcı Gönderimleri, Ürün Verileri veya İlgili Hizmet Verileri olarak nitelendirilebilir. Belirli Ürün Verilerine ve İlgili Hizmet Verilerine, Hue Veri Bildirimi ("Veri Bildirimi") uyarınca erişim imkânı sağlıyoruz; https://www.philips-hue.com/datanotice adresine bakın.
c. Bilgilerinizin güvenliği: Bilgilerinizin bütünlüğünü ve güvenliğini önemsediğimiz için uygun güvenlik önlemlerini almak üzere çaba gösteriyoruz. Ancak yetkisiz üçüncü tarafların güvenlik önlemlerimizi asla geçemeyeceğini ve bilgilerinizi uygun olmayan amaçlarla kullanmayacağını garanti edemeyiz. Signify sorumluluk açıklaması hakkında daha fazla bilgi için https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure sayfasındaki koordine güvenlik açığı açıklama sayfamızı ziyaret edin.
4. Başkalarının ürün ve hizmetleri.
a. Başkalarının ürünlerini ve hizmetlerine erişme: Hizmetler, Ürünlerin başkalarının ürün, uygulama ve hizmetleriyle ("Üçüncü Taraf Ürünleri ve Hizmetleri") etkileşime girmesine izin verebilir. Bu etkileşimi sağlamak için Kullanıcı Gönderimleri ve Cihaz Verilerinizi ilgili üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilir. Üçüncü Taraf Ürünleri ve Hizmetlerini kullanma ve bunlarla etkileşim kurma sorumluluğu size aittir. Üçüncü Taraf Ürünleri ve Hizmetleri ile ilgili ya da Üçüncü Taraf Ürünleri ve Hizmetlerinin Ürünlerle ve Hizmetlerle etkileşiminden sorumlu değiliz. Ürünleri Üçüncü Taraf Ürün ve Hizmetler aracılığıyla başlatmayı, devreye almayı, işletmeyi ve/veya kullanmayı tercih etmeniz, Hizmetlerin size tamamen veya kısmen sunulamamasına (veya Hizmetlerden tam olarak yararlanmanızı etkileyebilecek sonuçlara) yol açabilir. Ayrıca, Madde 2(d)’ye bakılmaksızın, yapılacak her türlü Güncellemeler, ilgili üçüncü tarafların dağıtımına bağlıdır. Buradan açıkça, Ürünlerin Üçüncü Taraf Ürünleri ve Hizmetleri aracılığıyla başlatılması, devreye alınması, işletilmesi ve/veya kullanılmasıyla ilgili tüm sorumluluğu reddettiğimizi beyan ederiz. Ürünlerin Üçüncü Taraf Ürünleri ve Hizmetleri aracılığıyla başlatılması, devreye alınması, işletilmesi ve/veya kullanılmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, sorun veya talep, sizinle üçüncü taraf uygulama sağlayıcısı arasında çözülecektir ve biz bu tür konulara dahil olmayacağız.
b. İletişim standartları veya araçları: Ürünler, çeşitli açık ve yaygın olarak kullanılan iletişim standartlarını ve yollarını kullanabilir ve tarafımızca üretilmemiş diğer ürün, sistem ve hizmetlerin kullandığı akıllı ya da bağlı cihazlarla çalışabilir. Tarafımızca Ürünler ve Hizmetlerle uyumlu olduğu belirtilmeyen veya onaylanmayan bu tür ürünler ve ilgili hizmetler, aynı veya benzer iletişim standartlarını ya da yollarını kullandıkları belirtilmiş olsa bile Ürünler veya Hizmetler ile çalışmayabilir.
c. Üçüncü taraf sitelerine bağlantı: Web sitemiz, uygulamamız veya iletişimlerimiz başka bağımsız üçüncü taraf sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar, yalnızca kolaylık sağlaması açısından sunulur ve denetimimiz altında olmadıklarından bu sitelerin içerikleriyle ilgili hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
5. Gizliliğiniz.
a. Kişisel Veriler: Gizliliğiniz Signify için önemlidir. Gizlilik Bildirimimiz https://www.philips-hue.com/privacy adresinde yer almaktadır ve Hizmetlerin kullanımında geçerlidir. Diğer belgelere ek olarak sizden, Ürünleriniz ve Hizmetlerinizden topladığımız kişisel veri türlerini, kişisel verilerinizi ne şekilde kullandığımızı, kişisel verilerinizi işlememizin dayandığı yasal temeli ve gizlilik haklarınızı açıklayan bu belgeleri lütfen okuyun. Bazı ürünler ve hizmetler için ilave gizlilik bildirimleri sağlanabilir.
b. Çerezler: Bazı durumlarda, Signify tarafından çerezler ve diğer izleme teknolojileri kullanılabilir. Çerez Bildirimimizi https://www.philips-hue.com/cookie-notice adresinden inceleyebilir veya bu teknoloji ve kullanma amaçlarımızla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
6. Hizmetleri Askıya Alma ve Sonlandırma.
a. Hizmetleri Askıya Alma: Hizmetleri, güvenlik, sistem arızası, bakım ve onarım ya da başka durumlar nedeniyle hiçbir bildirimde bulunmadan geçici olarak askıya alabiliriz.
b. Hizmetlere erişiminizi sonlandırma veya askıya alma: Hizmetleri istediğiniz zaman kullanmayı sonlandırma hakkına sahipsiniz. Aşağıdaki durumlarda Hizmetlere erişiminizi sonlandırma veya askıya alma hakkını ya da kullanıcı hesabınızı silme hakkını saklı tutarız:
• iyi niyetle, Hizmetleri veya Ürünleri kullanırken bu Koşulları ihlal ettiğinizi düşünürsek
• yasal bir gerekliliğe veya mahkeme emrine uymak için yapmamız gerekirse
• makul şartlar altında davranışlarınızın bir kullanıcıya, üçüncü tarafa veya bize zarar verdiğine inanırsak
• iki yıl boyunca hesabınızda oturum açmazsanız.
7. İçeriklerimiz ve yazılımımız.
a. Fikri Mülkiyet Hakları: Size, Hizmetlerimizi kullanma hakkı vermiş olsak bile biz (ve tedarikçilerimiz ile lisans verenlerimiz), Hizmetlerde sahip olduğumuz (ve tedarikçilerimiz ile lisans verenlerimizin sahip olduğu) fikri mülkiyet haklarını saklı tutarız.
b. İçeriklerimiz: Hizmetlere, bize ait olan içerikler dahildir. İçeriklerimizi bu Koşulların izin verdiği şekilde kullanabilirsiniz ancak içeriklerimizde sahip olduğumuz fikri mülkiyet haklarını saklı tutarız. Marka, logo veya yasal uyarılarımızın hiçbirini kaldırmayın, gizlemeyin ya da değiştirmeyin.
c. Başkalarının içerikleri: Hizmetler, başka kişilere ve kuruluşlara ait olan içeriklere erişmenizi sağlayabilir. Bu tür içerikleri ilgili kişinin veya kuruluşun izni olmadan ya da yasalar tarafından başka şekilde izin verilmediği sürece kullanamazsınız.
d. Yazılım: Hizmetlerden bazıları yazılıma erişim ve yazılımın kullanımını içerir; örneğin uygulamamız veya Ürünlerde gömülü olan yazılım. Bu yazılımı Hizmetlerin bir parçası olarak kullanmanıza izin veririz. Bu lisans, dünya genelinde (dünyanın her yerinde) geçerlidir, münhasır değildir (yani yazılım lisansını başkalarına verebiliriz), kişiseldir (yani başka birine veremezsiniz) ve devredilemez (yani başka birine kullanma hakkı tanıyamazsınız). Hizmetlerden bazıları, size kullanılabilir hale getirebileceğimiz açık kaynak lisans koşulları altında sunulan yazılım içerir. Bazen açık kaynak lisansta, bu Koşulları açık bir şekilde geçersiz kılan hükümler yer alır; lütfen bu lisansları okuduğunuzdan emin olun.
e. Yapılmasına izin verilmeyenler: Hizmetlere dahil olan yazılımı veya Hizmetlerin hiçbir kısmını kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, satamaz ya da kiralayamazsınız. Ayrıca, tersine mühendislik yapamaz ya da geçerli yasalar izin vermediği müddetçe kaynak kodumuzu çıkarmaya çalışamazsınız.
8. Sorumluluk retleri ve yükümlülük.
a. Sorumluluk retleri: Hizmetleri kullanma deneyimini sizin için mümkün olduğu kadar keyifli olmasını istesek ve Hizmetlere fazlasıyla güvensek de Hizmetleri size yalnızca "bu haliyle" ve "olduğu gibi" sağlayabileceğimizi unutmayın. Ayrıca, işlerin olması gerektiği gibi gitmemesi olasılığı her zaman olduğundan Hizmetler (Hizmetlerin içerikleri, belirli işlevleri, kullanılabilirlikleri, güvenilirlikleri ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilme özellikleri dahil) hakkında hiçbir garanti, teminat ve taahhütte bulunmadığımızı unutmayın. Hizmetlerin çalışmaması gibi talihsiz bir durumda, bu durumun talihsiz ve uygunsuz olduğunun kesinlikle bilincinde olduğumuzu anlayın ve lütfen içten özürlerimizi kabul edin.
b. Yükümlülüğümüz: Dolaylı, yansıma, cezai, özel, veya arızi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değiliz. Hizmetleri kullanmanızdan doğan veya bununla ilgili tüm yükümlülüğümüz, (i) (varsa) ihlalden 3 ay öncesine kadar ilgili Hizmetleri kullanmak için yaptığınız ödeme kadar veya (ii) 50 €'dur (hangisi daha düşükse). Bu Koşullar yalnızca geçerli kanunlar tarafından izin verildiği ölçüde sorumluluklarımızı sınırlar.
9. Anlaşmazlıkların çözülmesi, tabi olunan kanun ve mahkemeler.
a. Geçerli yasa tarafından izin verilen en geniş ölçüde ve bu 9. bölümde veya 11. bölümde yer alan aşağıdaki paragraflarda açıkça belirtilen kapsam dışında bu Koşullar, bizimle olan ilişkiniz ve Hizmetleri kullanımınız ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarınca yönetilir. Hem siz hem de biz herhangi bir anlaşmazlığın yerel mahkemelerinize iletileceğini kabul ederiz. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve diğer bölgelerdeki kanunların geçerliliğini yöneten diğer kanunların geçerliliği açık bir şekilde reddedilir ve hariç tutulur.
b. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyorsanız bu Koşullar, bizimle olan ilişkiniz ve Hizmetleri kullanmanız kanunlar ihtilafı ve hukukun seçimi hükümleri hariç olmak üzere New Jersey Eyaleti kanunlarınca yönetilir.
c. Kanada'da ikamet ediyorsanız bu Koşullar, bizimle olan ilişkiniz ve Hizmetleri kullanmanız kanunlar ihtilafı ve hukukun seçimi hükümleri geçerli olmamak üzere Ontario Eyaleti kanunlarınca yönetilir.
d. Fransa'da ikamet ediyorsanız Nanterre mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahiptir.
e. Hindistan'da ikamet ediyorsanız herhangi bir uyuşmazlık veya anlaşmazlık olması durumunda siz ve biz, Tahkim ve Uzlaşma Yasası 2015 (değiştirildiği şekliyle) uyarınca iki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla atanan tek bir arabulucu ile aynı şekilde çözülmesini kabul ederiz. Tahkim yeri Gurgaon, Haryana'dır.
f. Sri Lanka'da ikamet ediyorsanız herhangi bir uyuşmazlık veya anlaşmazlık olması durumunda siz ve biz, Tahkim Yasası 2005 (değiştirildiği şekliyle) uyarınca iki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla atanan tek bir arabulucu ile aynı şekilde çözülmesini kabul ederiz. Tahkim yeri Yeni Delhi, Hindistan'dır.
g. Malezya'da ikamet ediyorsanız Batı Malezya Mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahiptir.
h. Çin'de ikamet ediyorsanız Şanghay, Çin’deki yerel mahkeme münhasır yargı yetkisine sahiptir.
i. Tayvan'da ikamet ediyorsanız Taipei, Tayvan'daki yerel mahkeme münhasır yargı yetkisine sahiptir.
j. Çek Cumhuriyeti'nde ikamet ediyorsanız aşağıdaki adresten Çek Ticaret Denetim Kurumu ile de iletişime geçebilirsiniz: http://www.coi.cz.
10. Bu Koşullar hakkında.
a. Kanun gereğince bu Koşullar gibi bir sözleşmeyle sınırlandırılamayan haklara sahip olabilirsiniz. Bu Koşullar, hiçbir şekilde söz konusu haklarınızı kısıtlamayı amaçlamaz.
b. Belirli bir hükmün geçerli ya da uygulanabilir olmadığı ortaya çıkarsa bu durum, bu Koşulların diğer hükümlerini etkilemez.
c. Bu Koşullara uymamanızın hemen ardından hiçbir eylemde bulunmazsak bu durum, ileride bu konuda bir hareket geçme hakkımız olmadığı anlamına gelmez.
d. Hizmetlerdeki ya da işimizi yürütme şeklimizdeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla veya yasal, yönetmelik ya da güvenlik nedenleriyle bu Koşulları serbestçe güncelleyebiliriz. Sizi önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik yaparsak Hue uygulaması aracılığıyla, web sitemize bir bildirim koyarak, size bir e-posta göndererek veya başka yollarla sizi bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz. Bu tür uyarılardan veya bildirimlerden sonra herhangi bir işlem yapmamanız veya Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.
e. Hizmetlerin tümü ülkenizde kullanılamıyor olabilir.
f. Bizimle nasıl iletişime geçeceğiniz hakkında bilgi için lütfen https://www.philips-hue.com/support#contact adresindeki Ürünler web sitemizi ziyaret edin.
g. Hizmetler süresince veya Hizmetlerin feshinde (açıklandığı veya başka bir şekilde) geçerliliğini koruyan tüm hükümler, aynı şekilde devam edecektir.
11. Belirli Ürünler, belirli Hizmetler veya belirli ülkeler için geçerli olan koşullar.
Bu 11. bölümde belirli Ürünler, belirli Hizmetler ve belirli ülkeler için geçerli olan koşullar belirtilmektedir. Bu 11. bölüm ile 11. bölüm dışında kalan söz konusu koşulların hükümleri arasında farklılık olması durumunda bu 11. bölüm geçerli olur.
• Türkiye: Yerel telefon numarası 0850 390 19 22'dir ve Gizlilik Bildirimine https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy adresinden ulaşabilirsiniz
• Erken erişim: Uygulamanızdaki belirli özellikler için "Erken Erişim"i etkinleştirerek, bu özellikleri tüm kullanıcılarımıza sunmadan önce bu özelliklere erken erişim sağlamayı kabul etmiş olursunuz ("Erken Erişim Özellikleri") ki bunların genellikle tüm uygulama kullanıcılarına yönelik standart sürümle ilişkili olmayan hatalar, yazılımsal hatalar veya diğer sorunları içerme olasılığı daha yüksektir ("Standart Sürüm"). Erken Erişim Özellikleri "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır ve biz ve bağlı kuruluşlarımız, lisans verenlerimiz ve/veya tedarikçilerimiz Erken Erişim Özellikleri hakkında (içeriği, belirli işlevleri veya kullanılabilirliği, güvenilirliği veya ihtiyaçlarınızı karşılama yeterliliği dahil) herhangi bir teminat veya garanti vermez çünkü her zaman işlerin olması gerektiği gibi çalışmama olasılığı vardır. Erken Erişim Özelliklerini Standart Sürüme almaya devam etme sorumluluğumuz yoktur ve Erken Erişim'de değişiklikler yapabiliriz veya bu nedenle kullanıma sumayı durdurabiliriz. Standart Sürümde yayınlanacak olanlar Erken Erişim Özelliklerinden farklı olabilir. Erken Erişim Özellikleri kullanımınızı Erken Erişim Özelliklerini kullanırken yaşadığınız bir memnuniyetsizlik üzerine sonlandırmanızın, herhangi bir memnuniyetsizlikle ilgili tek hakkınız ve çözümünüz olduğunu ve Gizlilik Bildirimine tabi olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Erken Erişim Özelliklerinin çalışmaması gibi talihsiz bir durumda, bu durumun talihsiz ve uygunsuz olduğunu anladığımızdan lütfen en içten özürlerimizi kabul ediniz. Herhangi bir noktada Erken Erişim Özelliklerine erişimi durdurmak isterseniz, bunu uygulamanızda (mümkünse) veya uygulamayı silip yeniden yükleyerek devre dışı bırakabilirsiniz. Erken Erişim ile ilgili bu bölüm, Erken Erişim Özellikleri ile ilgili olduğu ölçüde, Standart Sürüme veya sona erdirilene kadar (hangisi önce gerçekleşirse) geçerli olacaktır.
• Hue Secure İlave Koşulları: Hue Secure Hizmetleri ABD, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Slovakya'da kullanılabilir ve Ek 1'de belirtilen Hue Secure İlave Koşulları, ilgili Hue Secure ürünlerini ve Hue Secure hizmetlerini kullanmanız için geçerli olacaktır.
• Amerika Birleşik Devletleri: Kaliforniya'da ikamet edenler için bildirim: Kaliforniya Medeni Kanunu Bölüm 1789.3 uyarınca, Kaliforniya'da yaşayanlar aşağıdaki tüketici hakları bildirimine hak kazanır: Web sitemiz veya bu Koşullarla ilgili bir sorunuz veya şikayetiniz varsa lütfen https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us adresindeki "Bize Ulaşın" bağlantımızdan bir talep gönderin. Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 adresine yazarak veya 1(800) 555-0050 numaralı telefondan Signify'ı arayarak da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kaliforniya'da ikamet edenler, Kaliforniya Tüketici İşleri Bakanlığı Tüketici Hizmetleri Bölümü Şikayet Yardım Birimi'ne 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 adresinden posta yoluyla veya (916) 445-1254 veya (800) 952-5210 numaralı telefonlardan ulaşabilirler.
• Hareket Sensörü İşlevleri: Yukarıda belirtilenlerin dışındaki bir yasal yetki alanında ikamet ediyorsanız (bu 11. bölümdeki üçüncü madde), Hue motion sensor ürünlerini, uygulamamız aracılığıyla bildirimler almak, olay zaman çizelgesini görüntülemek ve ışık alarmlarını başlatmak için uygulamamızla birlikte kullanmaya devam edebilirsiniz ("Hareket Sensörü İşlevleri"). Durum buysa, bu tür Hareket Sensörü İşlevleri, bu Koşullar uyarınca Hizmetlere dahildir ve Koşullara ek olarak bunları kullanmanız ile ilgili olarak aşağıdaki ek koşullar geçerlidir: (i) teknik ve diğer gereklilikleri, tarafımızdan size sağlanan talimatlara ve özelliklere kesinlikle uygun olarak elde etmek, kurmak ve sürdürmek sizin sorumluluğunuzdadır.; (ii) Hareket Sensörü İşlevlerini kullanırken alınan hiçbir bilgiyi ve olayı izlemiyor ve bunlara yanıt vermiyoruz. Aldığınız herhangi bir bildirime (polise veya uygun acil müdahale hizmetine başvurmak dahil) yanıt olarak işlem yapmak yalnızca size (veya Yetkili Kullanıcınıza) bağlıdır.; (iii) sensörleriniz algılama aralığının dışındaysa veya duvarlar, mobilyalar veya diğer nesneler tarafından engelleniyorsa, yanlış bildirimlerle veya algılama hatalarıyla karşılaşabilir ve sistem bakımı, arızalar veya diğer durumlar nedeniyle (geçici) kesintiler yaşayabilirsiniz. Kesintisiz kullanımı garanti etmeyiz; (iv) yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, yürürlükteki yasalara aykırı herhangi bir kullanım da dahil olmak üzere, Hareket Sensörü İşlevlerini kullanmanızla ilgili her türlü sorumluluğu burada açıkça reddediyoruz.; ve (v) Hareket Sensörü İşlevlerinin izinsiz giren kişileri, hırsızlık ve/veya soygun gibi istenmeyen olayların oluşmasını azaltacağına veya ortadan kaldıracağına dair herhangi bir beyan veya garanti vermeyiz ve siz de bu tür olayların veya bunların sonuçlarının önlenmesi veya en aza indirilmesi için buna güvenmeyeceğinizi kabul edersiniz. Uygun sigorta kapsamı ile her türlü kayıp riskine karşı koruma sağlamalısınız. Hareket Sensörü İşlevleri, ülkenizde kişisel veri olarak kabul edilebilecek verileri yakalama olasılığına sahiptir. Bu verilerin kişisel veri olarak kabul edildiği ölçüde, sizin için geçerli olan gizlilik mevzuatına uymakla yükümlüsünüz.
• Uygulama Mağazanız Üzerinden Ödeme:
o Eğer Hizmetler veya bu Koşullar’da açıkça belirtilmeyen ancak bunlara ek olarak sunduğumuz diğer herhangi bir hizmetle ilgili herhangi bir ücret ("Ücretli Hizmetler") ödemeniz gerekiyorsa ve bu ödemeyi uygulamamız üzerinden, kullandığınız ilgili uygulama mağazası ("Kendi Uygulama Mağazanız"; Apple App Store veya Google Play Store) aracılığıyla yapıyorsanız ödeme yöntemlerinizi Kendi Uygulama Mağazanızda belirlediğiniz şekilde ve bu yöntemlere ilişkin koşullar doğrultusunda kullanabilirsiniz.
o Ödemenizi (Ücretli Hizmetler için) Kendi Uygulama Mağazanız üzerinden alamamamız durumunda, ilgili Ücretli Hizmetleri iptal etme hakkımızı saklı tutarız.
12. Apple'ın Zorunlu Tuttuğu Son Kullanıcı Koşulları.
Hue uygulaması'nı Apple, Inc. ("Apple") App Store'dan indirdiyseniz veya Hue uygulaması'nı bir iOS cihazında kullanıyorsanız Apple ile ilgili aşağıdaki bildirimi okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Bu Koşullar yalnızca sizinle bizim aramızdadır, Apple ile değildir ve Apple, Hizmetlerden veya bunların içeriğinden sorumlu değildir. Apple'ın Hue uygulaması ile ilgili olarak herhangi bir bakım ve destek hizmeti verme yükümlülüğü yoktur. Hue uygulamasının herhangi bir geçerli garantiye uymaması durumunda, Apple'a bildirimde bulunabilirsiniz ve Apple, Hue uygulaması için geçerli tüm satın alma ücretlerini size iade edecektir ve geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde, Apple'ın Hue uygulaması ile ilgili olarak başka herhangi bir garanti yükümlülüğü yoktur. Apple, Hue uygulaması ile veya Hue uygulamasına sahip olmanızla ve/veya kullanımınızla ilgili olarak sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın taleplerini ele almaktan sorumlu değildir, buna şunlar dahildir: (a) ürün yükümlülüğü iddiaları; (b) Hue uygulamasının geçerli herhangi bir yasa veya yönetmelik gerekliliğine uymadığına dair herhangi bir iddia ve (c) tüketicinin korunması veya benzeri mevzuattan kaynaklanan talepler. Apple, Hue uygulamasının ve/veya sizin Hue uygulamasına sahip olmanızın ve kullanmanızın üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair herhangi bir üçüncü taraf talebinin soruşturulmasından, savunulmasından, karara bağlanmasından ve sonuçlandırılmasından sorumlu değildir. Hue uygulamasını kullanırken geçerli tüm üçüncü taraf koşullarına uymayı kabul edersiniz. Apple ve Apple'ın yan kuruluşları, bu Koşulların üçüncü taraf lehtarlarıdır ve bu Koşulları kabul etmenizle Apple, bu Koşulların üçüncü taraf lehtarı olarak bu Koşulları size karşı uygulama hakkına sahip olacaktır (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacaktır). Bölüm 2a'daki kullanım izni, herhangi bir Apple markalı üründe Ürünlerinizi kontrol etmek ve izlemek için Hue uygulamasını kullanmaya yönelik devredilemez bir hakla sınırlıdır.
sürüm Eylül 2025 - Uygulama 5'ten itibaren geçerlidir
Kullanım Koşulları sürüm geçmişi
|
5. Ek – Eylül 2023
|
4. Ek – Ağustos 2021
|
Ek - 3
|
Philips Hue Bluetooth'lu Ürün Kullanım Koşulları
|
Philips Hue HDMI Sync Box Kullanım Koşulları
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.