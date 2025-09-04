2. Hizmetleri kullanma.

a. Hizmetleri kullanma izni: Size sahip olduğunuz, denetlemeye ve izlemeye yetkili olduğunuz Ürünleri denetlemek ve izlemek amacıyla Hizmetleri kullanma izni veririz.

b. Kullanıcı Hesabı kaydetme: Hizmetleri kullanmak için bir kullanıcı hesabınızın olması gerekebilir. Bilgilerinizin (kullanıcı hesabı oluştururken kullanılan) doğruluğunun ve hesabı güvenli tutmak için gereken adımların sorumluluğu size aittir. Gizliliğinizle ilgili daha fazla bilgi için 5. bölüme bakın.

c. Bireyleri yetkilendirebilirsiniz: Yönetici hesabınız varsa (bu tür kullanıcılara "Yönetici" veya "Sorumlu" diyoruz), Hizmetlerin izin verdiği şekilde, kullanıcı hesabı olan diğer bireylere Ürünlere ve Hizmetlere erişme, bunları kullanma, izleme ve kontrol etme yetkisi verebilirsiniz. Bu bireylere "Yetkilendirilen Kullanıcılar" adını veririz. Ürünleriniz ve Hizmetlerinize erişme yetkisini yalnızca güvendiğiniz kişilere vermelisiniz.

d. Hizmetleri iyileştirme:

• Hizmetleri ve Ürünleri sürekli olarak iyileştirmeye çalıştığımız için zaman içinde değişebilirler. Hizmetleri (hata) düzeltmeler ve değişiklikler sunarak, yeni özellikler ve işlevler ekleyerek, bir özelliği ve işlevi, bileşeni ya da içeriği değiştirerek veya kaldırarak (geçici ya da kalıcı olarak), belirli özelliklere sınırlamalar getirerek ya da Hizmetlerin bazı kısımlarına ya da tamamına erişimi kısıtlayarak güncelleyebiliriz. Bu güncellemelerin veya değişikliklerin tamamına "Güncellemeler" adı verilir.

• Bazı durumlarda güncellemeler, daha eski donanım cihazlarının, üçüncü taraf hizmetlerinin, yazılım yapılandırmalarının ve kurulumlarının Hizmetlerle birlikte çalışmamasına neden olabilir ve Hizmetleri kullanmaya devam edebilmek için bu cihazları, hizmetleri, yapılandırmaları veya kurulumları yükseltmeniz veya değiştirmeniz gerekebilir.

• Destek Sonu politikamız www.philips-hue.com/endofsupportpolicy adresindeki web sitemizde size ayrı şekilde sunulmuştur. Destek Sonu politikamız ve tarafımızdan Ürünle birlikte size sunulan garanti arasında herhangi bir farklılık varsa ya da Destek Sonu politikası uyarınca belirtilen garanti süresi içinde Ürünlere sunduğumuz destek sona eriyorsa bu durumda Destek Sonu politikası bu garanti şartlarının yerine geçer.

• Güncellemeler, ilave bir bildirim olmadan ya da sizden ilave bir izin almadan otomatik olarak yapılabilir. Bu otomatik Güncellemelere izin verirsiniz. Bu Güncellemelerin otomatik olarak yüklenmesini istemiyorsanız uygulamanın ayarlarında bunu belirtebilirsiniz. Ayrıca, Güncellemeleri sizin yüklemenizi isteyebiliriz ve bunu yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. Güncellemeleri yüklememeniz durumunda risklere (güvenlik riskleri gibi) maruz kalabilirsiniz ve size Hizmet sağlama yükümlülüğümüz ve becerimiz bu durumdan etkilenerek sınırlanabilir.

e. Hizmetlerin bağlı olduğu durumlar: Hizmetlerin doğru şekilde çalışması Wi-Fi ağınız, etkin kablosuz cihazınız (akıllı telefon veya tablet gibi) ve (belirli Ürünler için) geniş bant internet erişiminiz gibi üçüncü taraf cihazlar ve hizmet sağlayıcılar tarafından verilerin iletilmesine bağlıdır. Signify bu üçüncü taraf cihazlar ve hizmetlerden, uyumluluklarından, Ürün ve Hizmetlerle doğru yapılandırılmalarından ve ilgili maliyetlerden sorumlu değildir ve bunlar üzerinde bir denetimi yoktur. Bu cihazlar veya hizmetler kesintiye uğrarsa, gecikirse, reddedilirse veya başka bir nedenle sınırlandırılırsa Hizmetler bu süre boyunca güvenilir ve kullanılır olmayabilir. Bu üçüncü taraf cihazlarına ve hizmetlerine ilişkin tüm ücretlerden siz sorumlusunuz. Özellikle, kaydedilen videoların yayınlanması ve izlenmesi ekstra ve dikkate değer ücretlere neden olabilir.

f. Davranışlarınız: Hizmetlerin sağlanmasında, Hizmetlerin herkes için sürdürülmesini isteriz. Bu nedenle, davranış kurallarına uymanız gerekir:

• ihracat kontrolü ve yaptırımları, gizlilik ve fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere geçerli yasalara uyma

• Hizmetlere zarar vermeme, kurcalamama, kötüye kullanmama veya kesintiye uğratmama.

• ABD Hükümeti ambargosuna tabi olan veya ABD Hükümeti tarafından "terörist destekçisi" olarak belirlenmiş bir ülkede olmadığınızı ve ABD Hükümeti tarafından belirtilen herhangi bir yasak ya da kısıtlı taraf listesinde yer almadığınızı beyan ve garanti edersiniz.

g. Sesli ve/veya görüntülü içerikle kullanma: Lütfen Ürünlerin belirli video ve/veya sesli içerikle birlikte kullanımının rahatsızlığa neden olabilecek bazı ışık birleşimleri oluşturabileceğini unutmayın. Böyle durumlarda lütfen Ürününüzü bu tür içerikle senkronize etmeye devam etmeyin.

h. İlave ürünler gerekli olabilir: Bazı Ürünlerin kullanımı için kullanım talimatlarında belirtildiği gibi ilave Ürünlerin kullanımı gerekli olabilir.

i. Hizmetlerle ilgili iletişimler: Bazen size web sitemiz veya uygulamamız aracılığıyla duyurular ve başka bilgiler göndeririz. Ürünler, Hizmetler veya bu Koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen müşteri hizmetleri kanallarımız yoluyla bize ulaşın.

j. Geri bildirim: Hizmetler ve Ürünlerle ilgili geri bildirimleriniz bizim için önemlidir. Bize geri bildirimde bulunmayı tercih ederseniz hiçbir yükümlülüğünüz olmadan geri bildirimlerinizle ilgili harekete geçeriz.

k. Güvenlik açıkları: Kablosuz bağlantılara veya internet bağlantılarına dayanan veya herhangi bir ağa (bulut depolama gibi) bağlı herhangi bir Ürün güvenli olmayabilir ve kötü amaçlı yazılım ve casus yazılım çeşitleri tarafından kötüye kullanılabilir veya saldırıya uğrayabilir ("Güvenlik Açıkları"). Güvenlik Açıkları, kötü niyetli bir kişi için sisteminizi veya ilgili Ürünleri kurma veya devre dışı bırakma yeteneği sağlayan bir ağ geçidi sağlayabilir; verilerinizi veya başkalarının verilerini görüntüleme, çıkarma, değiştirme, yok etme, çalma, ifşa etme; faaliyetlerinizi ve başkalarının faaliyetlerini izleme ve/veya casusluk yapma; internet ve ağ kesintilerine neden olma; başkalarının hesabınıza kasıtsız veya yetkisiz erişim sağlama ve başka şekilde insanları, mülkiyeti veya verileri riske atma gibi hallere sebep olabilir. Hizmetlerin güvenli olduğuna ve/veya Hizmetlerin Güvenlik Açıklarına sahip olmadığına veya bunlardan etkilenmediğine dair hiçbir garanti veya beyanda bulunmayız.

l. Makul kontrolümüz dışında: Mücbir nedenler, doğal afetler, terörizm, ayaklanmalar veya savaş da dahil olmak üzere makul kontrolümüz dışındaki koşullardan kaynaklanan arıza veya gecikmeden tarafınıza karşı herhangi bir sorumluluğumuz söz konusu olmayacaktır.

m. Yapay Zeka Özellikleri: "Yapay Zeka Özellikleri" Ürünlere veya Hizmetlere entegre edilmiş yapay zeka işlevlerini ifade eder. Belirli görevleri yerine getirmek amacıyla Yapay Zeka Özellikleri ekleyebiliriz. Bunları tanıttığımızda nasıl çalıştıkları, sınırlamaları ve herhangi bir kısıtlama hakkında sizi bilgilendireceğiz. Yapay Zeka Özelliklerinin ne kadar iyi çalıştığı, kullandıkları verilerin kalitesine ve erişilebilirliğine bağlıdır. Her zaman beklendiği gibi çalışmayabilirler ve her zaman iyi performans göstermelerini, doğru veya güvenilir olmalarını garanti edemeyiz. Yanlış, eksik veya şaşırtıcı sonuçlar verebilirler. Yapay Zeka Özelliklerini, sunduğumuz talimatlara göre kullanmalı ve yasa dışı veya yasaklanmış faaliyetler için kullanmamalısınız.