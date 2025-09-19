Destek

Değişim programı

Philips Hue Dış Mekan Güç Kaynağı Ünitesi

Önceliğimiz güvenliğinizdir

Kapsamlı testlerden sonra, çok nadir durumlarda bazı Philips Hue 20 W ve 40 W dış mekan güç kaynağı ünitelerinin (PSU) su sızıntısı nedeniyle hasar görebileceğini, bunun da kısa devreye neden olabileceğini ve elektriksel olarak canlı bir PSU'ya neden olabileceğini keşfettik. Islak koşullarda bu durum, dokunulması halinde potansiyel olarak elektrik çarpmasına yol açabilir veya çevredeki malzemeler için yangın riski oluşturabilir. 

Bu PSU'lar, aşağıdaki ürün ailelerinden temel paketlerle birlikte gönderilmiş veya 2018 ile 2021 arasında ayrı olarak satılmış ürünlerdir:

Philips Hue ürünlerini kullanırken kendinizi güvende hissetmenizi sağlamak amacıyla, bu durumdan etkilenen PSU'lara sahip olanlar için bir değişim programı başlatıyoruz. Herhangi bir riski önlemek için, tüketicilere ürün arızası durumunda güç kaynağı ünitesine dokunmadan önce gücü kapatmalarını tavsiye ederiz.

Güç kaynağım bu durumdan etkilenmiş midir?

PSU'nuzun değiştirilmeye uygun olup olmadığını kontrol etmek için öncelikle ürünün fişini çekin veya gücünü kapatın.

PSU'nun ön tarafında YYWW biçiminde dört haneli bir üretim kodu göreceksiniz. "YY" yılı, "WW" ise hafta numarasını ifade eder. Bu kodun yanında parça numarasını ve voltaj aralığını göreceksiniz.

Aşağıdaki kombinasyonlar bu değiştirme programından etkilenir:

Açıklama

Birlikte satılır

Voltaj

Parça numarası

Üretim kodu

40 W PSU

Temel paket veya ayrı olarak

220 V-240 V

S040WN2400167

2038 ve altı

40 W PSU

Temel paket veya ayrı olarak

100 V-120 V

S040VN2400167

2037 ve altı

40 W PSU

5 m dış mekan lightstrip

220 V-240 V

E040FP2400167

2051 ve altı

40 W PSU

5 m dış mekan lightstrip

100 V-120 V

S040VN2400167

2044 ve altı

20 W PSU

2 m dış mekan lightstrip

220 V-240 V

S024BI2400083

2143 ve altı

20 W PSU

2 m dış mekan lightstrip

100 V-120 V

S024BI2400083

2146 ve altı

 

Örneğin:

40 W PSU içeren bir Calla bollard satın aldınız. 220 V-240 V olan PSU, "S040WN2400167" parça numarasına sahiptir. PSU'nuz etkilenebilir. Onaylamak için ilk iki hane (yani yıl) 20'nin altındadır veya aşağıdakilerden her ikisi de doğrudur:

  • Kodun ilk iki hanesi 20 ve
  • Kodun son iki hanesi 38 veya daha düşük bir sayı

Dolayısıyla bu örnekte S040WN2400167 parça numarasına sahip PSU farklı üretim kodlarına sahip olabilir.

2038 üretim koduna sahip PSU etkilenir.

2111 üretim koduna sahip PSU etkilenmez.

Yeni bir güç kaynağı ünitesini ücretsiz olarak nasıl edinebilirim?

Aşağıda bağlantısı verilen formu doldurun. Lütfen güç kaynağı ünitesinin ön kısmının, dört haneli üretim kodunun ve parça numarasının açıkça görülebileceği bir resmini ekleyin. 

Değişim talep formuna gidin

Lütfen güç kaynağı ünitesinin ön tarafının, dört basamaklı üretim kodunun açıkça görülebildiği bir resmini ekleyin.

Philips Hue Dış Mekan AC/DC LED Güç Kaynağı AB
Philips Hue Dış Mekan LED Sürücüsü ABD
PSU Etiketi

Herhangi bir sorunuz varsa veya üçten fazla güç kaynağı ünitesini değiştirmeniz gerekiyorsa lütfen doğrudan bize ulaşın.

Bize ulaşın

