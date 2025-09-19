PSU'nuzun değiştirilmeye uygun olup olmadığını kontrol etmek için öncelikle ürünün fişini çekin veya gücünü kapatın.
PSU'nun ön tarafında YYWW biçiminde dört haneli bir üretim kodu göreceksiniz. "YY" yılı, "WW" ise hafta numarasını ifade eder. Bu kodun yanında parça numarasını ve voltaj aralığını göreceksiniz.
Aşağıdaki kombinasyonlar bu değiştirme programından etkilenir:
|
Açıklama
|
Birlikte satılır
|
Voltaj
|
Parça numarası
|
Üretim kodu
|
40 W PSU
|
Temel paket veya ayrı olarak
|
220 V-240 V
|
S040WN2400167
|
2038 ve altı
|
40 W PSU
|
Temel paket veya ayrı olarak
|
100 V-120 V
|
S040VN2400167
|
2037 ve altı
|
40 W PSU
|
5 m dış mekan lightstrip
|
220 V-240 V
|
E040FP2400167
|
2051 ve altı
|
40 W PSU
|
5 m dış mekan lightstrip
|
100 V-120 V
|
S040VN2400167
|
2044 ve altı
|
20 W PSU
|
2 m dış mekan lightstrip
|
220 V-240 V
|
S024BI2400083
|
2143 ve altı
|
20 W PSU
|
2 m dış mekan lightstrip
|
100 V-120 V
|
S024BI2400083
|
2146 ve altı
Örneğin:
40 W PSU içeren bir Calla bollard satın aldınız. 220 V-240 V olan PSU, "S040WN2400167" parça numarasına sahiptir. PSU'nuz etkilenebilir. Onaylamak için ilk iki hane (yani yıl) 20'nin altındadır veya aşağıdakilerden her ikisi de doğrudur:
- Kodun ilk iki hanesi 20 ve
- Kodun son iki hanesi 38 veya daha düşük bir sayı
Dolayısıyla bu örnekte S040WN2400167 parça numarasına sahip PSU farklı üretim kodlarına sahip olabilir.
2038 üretim koduna sahip PSU etkilenir.
2111 üretim koduna sahip PSU etkilenmez.