Kapsamlı testlerden sonra, çok nadir durumlarda bazı Philips Hue 20 W ve 40 W dış mekan güç kaynağı ünitelerinin (PSU) su sızıntısı nedeniyle hasar görebileceğini, bunun da kısa devreye neden olabileceğini ve elektriksel olarak canlı bir PSU'ya neden olabileceğini keşfettik. Islak koşullarda bu durum, dokunulması halinde potansiyel olarak elektrik çarpmasına yol açabilir veya çevredeki malzemeler için yangın riski oluşturabilir.

Bu PSU'lar, aşağıdaki ürün ailelerinden temel paketlerle birlikte gönderilmiş veya 2018 ile 2021 arasında ayrı olarak satılmış ürünlerdir: